Thierry Henry es nuevo director técnico del Montreal Impact

Después de debutar como director técnico en el Mónaco,, emigra al futbol estadounidense para convertirse en el nuevo estratega delpor al menos dos temporadas, así lo informó este jueves el conjunto canadiense."Henry", señaló el club a través de un comunicado.El francés no desconoce la, debido a que como futbolista fue jugador del New York Red Bulls durante cuatro años (2010-2014)."Es un honor convertirme en el entrenador del Impact de Montreal y volver a la MLS", comentó. "Es una liga que conozco bien y donde pasé muy buenos momentos", mencionó el exfutbolista.“Es una liga que conozco bien, en la que tuve algunos momentos muy agradables. Estar en Quebec, en Montreal, que tiene un enorme patrimonio multicultural, es extraordinario. Siempre he estado pendiente del club y ahora estoy aquí", agregó.El Montreal Impact no consiguió clasificarse a la, al ubicarse en la novena posición de la conferencia del Este.