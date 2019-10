Tiburones de Veracruz, abandonan el barco escualo

“No sé qué decidan (si meten controversia o no juegan). En primera, en la plática me dijeron ellos que quedaban en ‘stand-by’, que iban a pensar, pero en ese momento no tomaban la propuesta que les hacíamos como Liga, y en el caso que se metan las controversias, entre más rápido mejor, buscaríamos que se cumpla con los tiempos establecidos en el reglamento, es decir, buscaríamos que antes de terminar la fase de clasificación se dictaminara”, expresó Bonilla.

El duelo entre Veracruz y Tigres, a disputarse este viernes, está en “stand-by” debido a que los jugadores siguen en su negativa de participar, esto ante los adeudos de la directiva.Enrique Bonilla, presidente de ladijo que los jugadores de los Tiburones aún no han definido si se presentarán o no al duelo, pero sí dejó claro que, en caso de no acudir al encuentro, la franquicia descenderá automáticamente y se iniciará el proceso de desafiliación.El directivo dijo que hay una problemática en el caso de Tiburones, ya que la mayoría de los jugadores tiene un contrato firmado en la Federación Mexicana de Futbol y además tienen un acuerdo verbal con la directiva de Tiburones, y ese acuerdo es el que no se puede pelear en tribunales o en controversias.“Si el Club Veracruz no se presentara a jugar el próximo viernes, pues el reglamento es claro: el Club que no se presenta a la competición, desciende automáticamente y se iniciaría el proceso de desafiliación”.