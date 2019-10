Tiene 13 años… ya enfrenta cargos por amenaza terrorista

Autoridades arrestaron a un menor, de 13 años, por hacer amenazas terroristas en redes sociales en contra de su escuela y de sus compañeros de clase.



La Oficina del Sheriff del Condado de El Paso (EPCSO) reportó que el pasado jueves una investigación especial llevó al arresto de un estudiante de la secundaria García Enríquez, ubicada en el 12280 Socorro Road, bajo la circunscripción del Distrito Independiente Escolar de San Elizario.



Autoridades detallaron que el menor publicó en redes sociales que pretendía llevar a cabo un tiroteo en la escuela, por lo que fue remitido al Departamento de Libertad Condicional Juvenil en El Paso.



Sin embargo, el Distrito Independiente Escolar de San Elizario, emitió un comunicado.



“Cualquier amenaza se toma en serio, no nos podemos dar el lujo de pasar esto por alto. Cuando en las redes sociales se presentan amenazas, la responsabilidad es actuar rápidamente y alertar a las autoridades”, dijo a El Diario de El Paso, Jeannie Meza-Chávez, superintendente del Distrito de San Eli.



El Sheriff del Condado de El Paso no proporcionó información adicional acerca de la identidad del menor.



“Tenemos que seguir trabajando para garantizar la seguridad de nuestros alumnos, poder dejarles en claro a los padres de familia que seguiremos promoviendo la prevención entre la comunidad escolar”, agregó Meza-Chávez.



Desafortunadamente no es la primera vez que una amenaza se presenta en una escuela dentro del Condado de El Paso, así como en San Elizario.



“No es la primera vez y dudo que sea la última vez, porque muchos alumnos no saben las implicaciones y el alcance que tienen sus publicaciones en redes sociales. Sin embargo, seguiremos trabajando tomando todo esto muy en serio”, comentó Meza-Chávez.



El Departamento de Justicia Penal de Texas establece que aunque un menor de edad cuenta con un proceso distinto y hay grandes diferencias entre la Corte de menores y la Corte para adultos, un menor de edad puede ser juzgado en la Corte de adultos por algunos delitos serios.



En febrero del año pasado, tras la masacre de 17 estudiantes en una escuela de Florida, se desataron las amenazas y el temor en planteles de El Paso.



El Departamento de Policía de El Paso (EPPD) confirmó que hubo 13 planteles en los que se recibieron amagos vía redes sociales.



El viernes pasado, varias amenazas circularon de forma viral en el Distrito.



EPPD expresó que hacer este tipo de amenazas no es un juego y que los responsables podrían enfrentar cargos por amenazas terroristas o falso reporte de amenaza dependiendo de la magnitud del caso.



Son varios los casos



EPPD identifica por lo menos a cuatro jóvenes que fueron arrestados acusados de realizar amenazas contra diferentes escuelas, de acuerdo con archivos periodísticos.



Aunque la corporación dijo no poder dar más detalles sobre los arrestos, comentó que se llegará hasta las últimas consecuencias ya que tiene que quedar claro que no se trata de una broma.



Además de las consecuencias legales, si los responsables de estas amenazas son estudiantes también enfrentarán un castigo por parte del distrito escolar al que pertenezcan.



Incrementan amenazas



A sólo semanas del fatal tiroteo en un Walmart en El Paso y otro en Dayton, Ohio, más de dos docenas de personas han sido arrestadas por amenazas en redes sociales.



El FBI informó a finales de agosto que “le preocupa que los extremistas violentos con sede en Estados Unidos puedan sentirse inspirados por los ataques para participar en actos de violencia similares”, según dijo la agencia en un comunicado.



Ya se había presentado otra amenaza en una escuela de San Elizario.



Hace cuatro meses, EPCSO detuvo a un menor, de 15 años, por amenazas terroristas a través de redes sociales.



El martes 4 de junio, la corporación recibió informes de que un estudiante de San Elizario High School amenazaba vía Internet con dispararle a todos en la escuela.



El amago causó temor entre la comunidad estudiantil que todavía se encontraba en clases. Investigadores de EPCSO identificaron al sospechoso, cuyo nombre no fue revelado. Fue detenido en su vivienda de Socorro por elementos del Sheriff y oficiales del Constable. Fue procesado también con cargos por amenazas terroristas.