Tiene Winckler dos órdenes de captura

Ciudad de México.- El ex Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler, tiene dos órdenes de aprehensión pendientes en su contra por distintos delitos, afirmó el Gobernador Cuitláhuac García.



El Mandatario morenista dijo que la nueva Fiscal estatal Verónica Hernández le compartió esta información.



"No es la única orden de aprehensión que tiene el ex Fiscal Jorge Winckler, tiene dos, son dos órdenes de aprehensión", señaló.



"(La Fiscal) me dijo que al menos dos para el ex Fiscal y que se encuentra en calidad de presunto responsable, prófugo de la justicia".



También, dijo que el aún Fiscal Anticorrupción, Marco Even Torres, también enfrenta dos órdenes de captura, de las cuales una es compartida con Winckler.



Ésta es por la supuesta privación ilegal de la libertad y tortura de Francisco Zárate Aviña, ex colaborador de Luis Ángel Bravo, Fiscal de Veracruz antes de Winckler.



"Las otras sí me pidió que todavía me reservara la información por varias cosas, una, por la presunción de inocencia que hay que cuidar y otra por el debido proceso, quiere hacer las cosas bien", señaló.



"Tengo mis dudas si se debe a la denuncia que interpusimos por haber ocultado órdenes de aprehensión y esa fue ante la Fiscalía Genera de la República, no sabría decir porque también la FGR aunque reciba una denuncia formal tiene la atribución de pedir que alguna Fiscalía de algún estado coadyuve en la investigación o asuma también un papel de procuración en ese asunto".



El Mandatario afirmó que los delitos que ambos personajes cometieron son muchos más.



Asimismo, señaló que debido a que Marco Even Torres aún es funcionario, el Congreso del Estado deberá analizar cuál es su situación.



Por otro lado, Cuitláhuac García rechazó responder a las opiniones que el ex Gobernador priista Javier Duarte emite actualmente desde prisión a través de Twitter.



"Javier 'N' es un recluso y no tengo opinión sobre lo que diga un recluso o no", respondió.



Acusa maquillaje de 10 mil delitos



El Gobernador Cuitláhuac García acusó que la Fiscalía General del Estado durante el periodo de Jorge Winckler no capturó 10 mil delitos cometidos antes de diciembre del año pasado.



"Son 10 mil delitos que no se registraron, lo cual considero correspondía a un maquillaje de las cifras de la Administración pasada y de la antepasada también", señaló.



Agregó que la investigación del 80 por ciento de los delitos que sí se registraron fue detenida y olvidada.



"Se dieron como archivo muerto, con tal de mejorar los números que alegremente daba el ex Fiscal en sus conferencias de prensa, eso es gravísimo, vamos a pedir que se investiguen las responsabilidades por ese hecho, porque quiere decir que muchos delincuentes ni siquiera fueron señalados por una carpeta de investigación, se dejó morir su tema", indicó.