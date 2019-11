Tijeretazo a escuelas de tiempo completo; prevén quitar 52% de gasto

Ciudad de México.- A pesar de que el programa de Escuelas de Tiempo Completo ha demostrado que sí tiene un impacto en el aprendizaje de niños y niñas, pero que además ha facilitado que las mujeres puedan ingresar al ámbito laboral, para el próximo año perderá la mitad de su presupuesto si se concreta el recorte propuesto de cinco mil 89 millones de pesos; es decir, 52% menos que este año.



A partir de 2008 se estableció el programa mediante el cual los niños pasan más horas en las escuelas realizando actividades extra y algunos casos recibiendo una comida ahí mismo.



Hasta 2016, el calendario escolar de las escuelas públicas de educación básica determinaba que debían cumplir con 800 horas de clases al año. En las escuelas de tiempo completo éstas se incrementaron a mil 200 horas.



Actualmente el programa se implementa en 25 mil 591 escuelas e impacta alrededor de 3.6 millones de niños en el país



"Entonces un recorte a la mitad significaría que tendríamos que recortar a 13 mil escuelas, es decir, a 1.8 millones de niños que ya no podrían tener ese apoyo para las horas extras que tenían antes. Al reducir el número de horas de escuelas de niños que están en contextos de más marginación, otra vez lo que estamos haciendo es abrir la brecha y de nuevo bajando la participación de las familias en el mercado laboral, las oportunidades, sus ingresos, un círculo vicioso que queremos evitar, donde estamos condenando a niños que están en contextos de más alta marginación, de más pobreza a no poder salir de ese contexto”, planteó Jennifer O’Donoghue, directora general En el proyecto de presupuesto que está a punto de discutirse en la Cámara de Diputados el Programa de Escuelas de Tiempo Completo sufrió el recorte más importante no sólo proporcionalmente sino por el tamaño de los recursos que involucra.



Al respecto O’Donoghue destacó que el principal riesgo de dicha reducción es que las brechas que se han logrado cerrar en cuanto a oportunidades de aprendizaje se van a volver a abrir.



"Un estudio en la Ciudad de México encontró que la única diferencia real que hay, o ventaja que tiene una escuela privada sobre una pública, es el número de horas de escuela”, ejemplificó



Una evaluación publicada recientemente en la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos encontró que las escuelas de tiempo completo tienen un impacto positivo en el logro académico de las escuelas en la prueba ENLACE, resultados que son consistentes con la literatura en torno a los beneficios de los programas de extensión de tiempo escolar.



Las escuelas de tiempo completo son base importante en zonas de escasos recursos y donde los dos padres trabajan.