Timbiriche sí se volverá a reunir: Mariana Garza

“Ya aprendimos que no hay que decir no, ya nos cayó el veinte. Así que, en algún momento, nos verán juntos otra vez”, declaró la intérprete de Besos de ceniza al recibir el premio en la categoría de Pop en Español durante la 18 entrega de Las Lunas del Auditorio.

“Los años no pasan en balde. Este ha sido la reunión que más hemos gozado, en la que más hemos disfrutado estar juntos y misma que todos los días agradecimos. Eso hizo posible que se hicieran más conciertos de los que estaban programados”.

“A lo mejor sí nos volvemos a reunir y no sé si para entonces, vayamos a incluir los temas que grabamos en nuestra etapa como solistas”, dijo la también actriz que por ahora se mantiene trabajando en la obra Nuestro cuaderno rojo y alista otras tres producciones teatrales.

Aunque no se tiene una fecha definida, la cantante Mariana Garza dijo quedel grupo mexicano Timbirichearriba de los escenarios.Recordó que en la gira Juntos Tour que iniciaron en 2017, tenían previsto realizar sólo 30 conciertos y en total hicieron 87. Se debió, principalmente, a la buena relación que sostuvieron Erik, Sasha, Alix, Diego, Benny y ella, y que no había sucedido en anteriores reencuentros.Mariana Garza dijo que a la fechay se comunican casi a diario a través de un chat en el que todos están. “Benny nos propuso formar un grupo. Dijo algo así de: ‘Oigan, está padre, ¿por qué no hacemos un grupo?’.