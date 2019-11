Tips para una compra segura por eCommerce en el Buen Fin

Ciudad de México.- Si en este Buen Fin quieres evitar las filas y comprar de manera fácil, rápida y segura, el comercio electrónico o eCommerce es una de las opciones para ahorrar tiempo y esfuerzo; además, te ayuda a comparar precios de la competencia.



De acuerdo con la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), en la edición de 2018 del fin de semana más barato del año, las tres principales razones por las que los consumidores decidieron comprar en línea fue porque encontraron mejores descuentos y ofertas; se evitaron las aglomeraciones de las tiendas físicas, o bien, porque los productos y servicios en lo que estaban interesados sólo los encontraron por e-commerce.



Entre los beneficios de la compra en línea está el recibir tu compra a domicilio, tener más promociones o descuentos que en la tienda física (algunos participantes lanzan sus ofertas desde la madrugada); o bien, encontrar fácilmente el producto que deseas y realizar tu pago desde cualquier lugar donde te encuentres.

5 Tips para una compra online segura



*Usa conexiones seguras. Evita conectarte a redes abiertas o públicas. Si conoces la red WiFi a la que estás conectado, no escribas ningún dato personal o bancario.

*Compra solo en páginas con https. Si en la página e-commerce en la que deseas comprar no tiene esto en su URL, no compres ahí, pues resulta importante proteger tus datos bancarios.

*Revisa las reseñas de otros usuarios. Las opiniones positivas y negativas de otros consumidores te dará una idea sobre cómo fue su experiencia de compra, sobre el producto, así como del

tiempo de entrega, por lo que si no cuenta con reseñas, mejor evita esa compra.

*Precios y descuentos razonables. Comprara precios en otros lugares: si el precio suena irreal, por ejemplo, un smartphone muy barato, probablemente se trate de una estafa.

*Verifica las redes sociales. Éstas son una fuente de información sobre la tienda como para conocer el producto y el envío.