Tiroteo en San Diego, California, deja 5 muertos, incluidos 3 niños

San Diego, California.- A unos días del ataque que dejó dos estudiantes muertos en Estados Unidos, cinco personas más murieron este sábado, incluidos tres niños, como resultado de un nuevo tiroteo en una vivienda en San Diego, California, informaron fuentes oficiales.



Según el Departamento de Policía de San Diego (SDPD), varias llamadas reportaron disparos en el barrio Paradise Hills, pasadas las siete de la mañana.



Al llegar las autoridades, encontraron dentro de la vivienda a cuatro niños y dos adultos con heridas de bala. Tres menores entre cinco y once años fueron llevados al hospital en condición critica.



Mientras, un niño de tres años, la madre de 29 y un hombre de 31, del que no se ha establecido la relación con la familia, fueron declarados muertos en la escena.



En el hospital, un niño de 5 años y otro de 9 años fallecieron poco tiempo después de ser ingresados. Sólo un menor de 11 años se mantiene con vida hasta el momento.



El teniente de homicidios Matt Dobbs, de SDPD, le dijo al medio OnSceneTV que en la primera llamada que recibió el servicio de emergencia ninguna persona habló con la operadora, pero en el fondo se escuchaba una discusión, lo que originó la respuesta de las autoridades. En camino, la policía recibió otras llamadas que reportaban los disparos.



Al llegar a la vivienda, nadie respondió los llamados de los agentes que tuvieron que forzar la entrada. Dentro de la casa se hallaban las seis víctimas, todas con impactos de bala.



Las primeras informaciones no establecen si el tiroteo es un crimen de violencia doméstica, y si es catalogado como homicidio o suicidio.



Tampoco se informó si se recuperó el arma usada en el ataque. El tiroteo se da a dos días de que un estudiante de la escuela Saugus High School, en Los Ángeles, desatara una masacre.



Nathaniel Berhow, de 16 años, mató a dos estudiantes de su escuela, hirió a tres más el jueves en la mañana, minutos después de que su mamá lo dejara en la puerta de la institución educativa.



El presunto atacante murió este viernes por las heridas que sufrió al disparase en la cabeza.