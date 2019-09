Titanes vs Jaguares; saltarán al campo a recuperar terreno

Ciudad de México.- Jaguares de Jacksonville y Titanes de Tennessee abrirán las hostilidades de la Semana 3 de la NFL, en este Jueves por la Noche, a disputarse en el TIAA Bank Field.



Jaguares, que en la primera semana perdió por lesión a su quarterback estelar Nick Foles, ahora dejó la encomienda a Gardner Minshew, quien en la segunda semana de acciones completó 23 pases en 33 intentos para 213 yardas y una anotación.



No obstante, los números no le redituaron frutos y los felinos cayeron contra Texanos de Houston en apretado 13-12, al fallar una conversión de dos puntos.



Hoy ante sus seguidores, Jaguares querrá su primer triunfo de la Temporada 100 de la NFL, pero el cometido no será sencillo contra Tennessee, que si bien en la primera semana apabulló 43-13 a Cafés de Cleveland, en la segunda perdió 17-19 frente a Potros de Indianápolis.



Pese al descalabro, los registros del quarterback Marcus Mariota no fueron malos contra Potros, 19 de 28 lanzamientos con destinatario para 154 yardas con un touchdown y sin

intercepciones.



“Cuando te enfrentas a un oponente común tanto como nosotros aquí, hace que estas cortas semanas sean un poco más fáciles. Al mismo tiempo, sin embargo, es una defensa dura. Año tras año, estos muchachos desde que he estado en la liga, han sido duros”.



Mariota agregó que “sabemos que tenemos un desafío por delante. Hablamos de eso todo el tiempo, solo ser buenos en tercera oportunidad, ser eficientes en la zona roja, esas son nuestras claves importantes para el juego”.