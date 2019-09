Toas las pecas del mundo; un dulce amor de ‘secu’

Ciudad de México.- Pese a que en la película Todas las Pecas del Mundo, Loreto Peralta y Luis de la Rosa interpretan a la pareja más popular y envidiada de la secundaria, para el filme ambos se alejaron de la imagen de “sangrones” para no ser solo un estereotipo.



Los actores destacan que la cinta, que se estrena este viernes, no los obligó a reforzar la imagen de que alguien admirado en la escuela tiene que ser villano y tratar mal a otros.



“Es un gran reto salirnos de esos personajes de los guapos populares sangrones que todos se imaginan cuando ven el póster de la película o el tráiler.



“Mi personaje, Kenji, tiene mucha paciencia con alguien como el protagonista, José Miguel, cuando llegue alguien tres años más chico a querer bajarte a tu novia, obviamente es muy difícil”, comentó De la Rosa.



El actor conocido por Luis Miguel: La Serie, donde interpretó al “El Sol” en su etapa adolescente, da vida a un italiano experto en futbol y karate; mientras la protagonista de No Se Aceptan Devoluciones es su novia de varios años, aparentemente inalcanzable.



“Pero Cristina no es así, es buena onda con todo mundo”, expresó la actriz.

El elenco destacó que se divirtieron durante la filmación, pues incluso tenían un cuarto de juegos dentro de la escuela en la que trabajaron.



“Nunca había trabajado con gente de mi edad antes y puede ser bastante aburrido porque no tienes con quien convivir entre escenas. Ya poder haber estado con todos ellos fue una lección muy grande”, aseguró Peralta.



TRIÁNGULO JUVENIL

En la cinta, Peralta se pone en medio de una encrucijada amorosa de dos galanes: Kenji (Luis de la Rosa), el guapo y popular de la escuela; y José Miguel (Casillas), soñador y creativo.



“La película se desarrolla en la secundaria y está muy increíble porque es justo la etapa que estoy viviendo. Estar en este ambiente es padrísimo.



“Será una historia bonita de adolescentes, no tiene nada que ver con temas de alcohol o drogas sino por el valor de la amistad”, agregó la joven actriz.



Para la estrella, ser un ejemplo para la gente que la sigue es muy importante.



“Se siente un gran compromiso de mandar buenos mensajes a las nuevas generaciones, de hecho todos los que estamos ahí en el elenco sentimos tantita presión de poder representar bien lo que es la pubertad y los cambios que se viven”, expresó.



Además, en octubre, estrenará la segunda temporada de La Casa de las Flores en la que tuvo una participación de la que no quiso dar detalles.



LA TRAMA

José Miguel Mota (Hanssel Casillas) de 13 años se ha enamorado de la chica más guapa del colegio, Cristina Palazuelos (Loreto Peralta). En plena fiebre mundialista, JM tendrá que luchar por su honor, junto a su entrañable grupo de amigos ante los ojos de toda la secundaria.