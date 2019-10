Todas las películas y series que abandonan Netflix en octubre 2019

Ciudad de México.- Algunas películas y series pasan a mejor vida para que otras puedan vivir en el catálogo y para que nunca te quedes sin algo para ver.



Ahora que las plataformas de streaming están en una competencia férrea, muchas series dejan las plataformas en las que se encontraban para irse a algunas nuevas como Disney Plus y Apple TV+ . Series como The Office, Friends o las películas de Star Wars están por dejar Netflix para irse a las plataformas de sus propios estudios.



Pero no te preocupes, Netflix explicó que lo que desaparece de la plataforma no necesariamente se va para siempre, y entre que son peras y son manzanas, esto es lo que abandona la plataforma en octubre:







01 octubre



Secrets of Emily Blair

Forever the moment

Cart

How to steal a dog

My horrible boss

Fantastic

Corazon valiente

Blue Streak

La sangre del gallo

Asthma

John Wick

The Barkley marathins: the race that eats its young

The broken tower

La casa de al lado

Office

Whatever ir takes

Pasión de Gavilanes

La Doña

Bat pat

The book of Eli

Miracles from heaven

Triple nine



02 de octubre



Star Wars: the clone wars

Mr. dynamite. the rise of James Brown

Star Wars Episodio I

Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi

Star Wars: the clone wars

Phineas and Ferb: Star Wars

Star Wars: Episodio II: el ataque de los clones

Star Wars: Episodio II la venganza de Shith

Science of Star Wars

LEGO Star Wars: The Yoda

Star Wars: episodio V: El imperio contra ataca

Star Wars: The Legacy

Empire of dreams: The Story of Star Wars trilogy



09 de octubre



The outstanding woman

Secret healer

13 de octubre

The Bible



15 de octubre



Border security: America’s front line

Solomon’s Perjury

LEGO: City

Austin and Ally

Jake and the Never Land pirates

Star vs. the forces of evil

Lab rats

Lost

Hannah Montana

Kickin’ it

Bob Zoom

Junior express

Shake it up

Kick buttocksi: suburban daredevil

Violetta

The O.C.

Good luck Charlie