Todo listo en Coahuila para el desfile cívico militar por la Independencia

Saltillo, Coah.- Todo está listo para conmemorar este lunes 16 de septiembre el 209 Aniversario del inicio del movimiento de Independencia de México, con el tradicional Desfile Cívico Militar que iniciará a partir de las 09:50 horas en el cruce de las calles Blvd. Venustiano Carranza y Chiapas de la Colonia República.



Para fortalecer la identidad nacional y el patriotismo del pueblo mexicano al conmemorar el 209 Aniversario del inicio de la Independencia, el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación, la VI Zona Militar y el Republicano Ayuntamiento de Saltillo concluyeron satisfactoriamente la organización de la logística del desfile, que recorrerá el Bulevar Venustiano Carranza y finalizará en las calles de Michoacán y Veracruz, de la Colonia República.



Higinio González Calderón, Secretario de Educación en la entidad, detalló que se contempla la participación de 46 instituciones educativas de los niveles de Educación Básica, Media y Superior, además de los elementos de los diversos organismos de Seguridad Pública, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Asociación de Charros de Saltillo y el Ejército Mexicano, entre otras instituciones.



Indicó que se espera que el desfile cuente con la participación de aproximadamente de 8 mil personas, entre instituciones educativas, de seguridad pública, asociaciones y SEDENA, por lo que se invita a la población a presenciarlo.



Escuelas que participan:



Secundaria del Estado Prof. Federico Berrueto Ramón (T.M.), Secundaria General No. 11 Ricardo Flores Magón (T.M), Secundaria Técnica No. 37 Arturo Ruíz Higuera, Secundaria Técnica del Estado Prof. Alejandro Torres de la Rosa, Secundaria General No. 19 Ejército Mexicano (T. V), Secundaria Técnica No. 96 Cornelio Cortez Cruz, Colegio Nicolás Bravo, Secundaria del Estado Heroico Colegio Militar, Secundaria del Estado Prof. Jesús Alfonso Arreola Pérez, Secundaria General No. 10 Félix Neira Barragán, Telesecundaria Chapultepec, Secundaria Técnica No. 41 Eutimio Alberto Cuéllar Goribar, Secundaria General No. 17 Jesús Eloy Dewey Castilla, Secundaria Técnica No. 80 Rubén Humberto Moreira Flores, Secundaria Técnica del Estado Urbano Flores Urbina, Secundaria General No. 5 Otilio González, Secundaria Técnica No. 72 Mario Enrique Castro Gil, Secundaria del Estado Gral. Andrés S. Viesca, Secundaria General No 8 Adolfo López Mateos, Secundaria Técnica No. 95 Nueva Creación, Academia “Prof. Gabino García”, Liceo Sor Juana Inés de la cruz, Colegio Técnico Don Bosco, Preparatoria Valle de Santiago, Escuela Superior de Protección Civil y Bomberos, Escuela de Enfermería Ma. Josefa Medina de Valle Arizpe, Universidad Vizcaya de las Américas campus Saltillo, Universidad Carolina, Conalep Saltillo I, Conalep Saltillo II, COBAC Teresitas, COBAC V. Carranza, COBAC SEAS Valle de las Flores, COBAC TBC Sureste, CECyTE Valencia, CECYTE Mirasierra, CECYTE Saltillo, UPRA, UTS, UTC, Benemérita Escuela Normal de Coahuila, Escuela Normal de Educación Física, Escuela Normal de Preescolar, Escuela Normal Regional y la Escuela Normal Superior.