Todo Sobre Nosotras;  amistad a prueba de tiempo

“Elegí que la historia pasara en Portugal porque necesitaba que ellas se encontraran en un lugar tranquilo y en pausa, un poco olvidado de todo lo que sucede fuera de él. Eso da paso a que tanto Carla, Nuria y Alejandra reflexionen sobre lo que les ha pasado, ahí es donde se encuentran deshaciendo qué es la amistad, porque es el único amor que nosotros elegimos. El amor filial y la familia no pueden elegirse, pero a los amigos sí”.

son un grupo de amigas que, después de años de no verse, coinciden en Portugal para recordar dos cosas que cambiaron sus vidas: la muerte de su amiga Renata y el terremoto del 85 de la Ciudad de México, eventos que hicieron a sus vidas desarrollarse bajo el peso de los fantasmas del recuerdo.Eso es lo que cuenta Mónica Lavín enUna novela sobre la amistad y los cambios que el tiempo provoca en el cuerpo, la mente y las emociones de sus personajes; una historia que relata los sentimientos y las grietas en la memoria.Según explicó la autora a Zócalo, lo que realmente le interesaba explorar en esta novela era “las emociones y reacciones que tenemos todos como seres vivos ante el tiempo, pero sobre todo en la amistad, algo que creemos que es muy gratuita pero siempre tiene costos muy grandes. También creo que hay algo en estos personajes que habla sobre el tiempo que ha pasado por ellas y, a partir de ahí, se preguntan quiénes son ahora, quiénes eran antes y qué fue lo que las hizo cambiar”.Esa exploración personal crece y sale de sus personajes para hacer un retrato del México de la época pero, más que nada, sobre la generación a la que pertenecen estas jóvenes quienes en el 85 están descubriendo sus vidas y las decisiones –como carreras que eligieron estudiar y las parejas con las que se casaron–, que las convertirán en aquellas mujeres que se encuentran en el Alentejo, una zona olvidada de Portugal en el que la melancolía y el aletargo da a la narrativa un tono de sopor soñoliento 30 años después.El pretexto para que el trío de mujeres se reúna es el cumpleaños de Alejandra, un día especial en el que la memoria regresa y los sentimientos afloran al ritmo de las pláticas íntimas.Este trío de amigas que, desde la infancia, vieron pasar su vida juntas hasta que las sorprendió la muerte de Renata. Es ahí cuando las grietas de las calles capitalinas a causa del sismo funcionan como metáfora para dibujar los abismos que se formaron entre ellas debido a las decisiones que tomaron.Los personajes ofrecen una búsqueda que va desde lo íntimo a lo social: una mirada a cerca de que, lo que conforma la historia de un país, es la vida de cada uno de sus habitantes.Todas ellas mujeres, todas ellas reales, todas ellas inspiradas en la vida, pero también diferentes a ellas, ya que como explicó Lavín “hay una inspiración de mis amigas y de mí en ellas, pero a la vez no, porque no soy yo misma cuando escribo. Al escribir no quiero estar ahí, no quiero que sea mi voz la que aparece en la novela sino la de mis personajes, que pueden tener un poquito de personas que conozco o he conocido y un poquito de mí misma, pero que se alejan de ellas porque son otras en otra realidad, en la que les suceden cosas a ellas”.Así como está esa visión personal de la autora, está también el espacio social que ha cambiado en muchos aspectos: tanto para ellas como mujeres, como para la sociedad en general.“Creo que sí hay una visión generacional en la novela y de cómo cambiamos. Para ellas los 70 estaban pobladas de utopías sobre el futuro, pero el futuro que les tocó es diferente a como lo imaginaron, sí hay más oportunidades de trabajo, de cómo ser ellas mismas pero no es el que visualizaron en su juventud”, concluyó la también autora de Yo, la Peor.Todo Sobre NosotrasDe Mónica LavínPlaneta, 2019195 páginas298 pesos