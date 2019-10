‘Todos debemos defender la vida’; AMLO manda mensaje a militares

Con dedicatoria a los soldados de México:

La política no es un fin, la Revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 18, 2019

“Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida”, escribió el presidente(AMLO) en su cuenta de, citando al histórico generaly con dedicatoria especial a los soldados de México.Después de que un operativo fallido en, terminara con balaceras, autos incendiados, pánico y la liberación de uno de los objetivos principales de Estados Unidos, Ovidio Guzmán López, el hijo de, AMLO llamó a los soldados a defender la vida.“La política no es un fin, la Revolución no es un fin: son medios para hacer hombres a los hombres. Nada es sagrado excepto el hombre. Hay algo frágil, débil, pero infinitamente precioso, que todos debemos defender: la vida. Felipe Ángeles”, escribió el mandatario federal.Desde, al referirse al tema que tuvo impacto mundial, el presidente aseguró que liberación de Guzmán López se dio para evitar una masacre, además de que explicó que ya no quiere más muertos.No se puede apagar el fuego con el fuego; no queremos más muertos, no queremos más guerra”, explicó López Obrador.informó que quienes tomaron la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, el hijo de ‘El Chapo‘ fue el gabinete de seguridad conformado por el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval; el secretario de la Marina, Rafael Ojeda Durán; y el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; reiteró que él respaldo la decisión.El poder no es prepotencia, no es violencia, es humildad; fue la mejor decisiónCon la decisión, López Obrador manifestó sobre la supuesta debilidad del estado que ‘eso es más que nada una conjetura de los expertos, sobre todo de sus adversarios’.