Todos los juegos mecánicos de Feria de Chapultepec tenían fallas

Este lunes, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, dio a conocer quede La Feria de Chapultepec, no sólo “Quimera”, donde el pasado 28 de septiembre dos jóvenes perdieron la vida.Al comparecer ante la comisiones unidas de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, y de Reconstrucción del Congreso local, como parte de la Glosa del Primer Informe de Labores de la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó entrever que las indagatorias podrían incluir a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo, debido a que no cumplieron con la encomienda de verificar ese centro de entretenimiento.Aunado a esto, sostuvo que al realizar una visita de verificación a, tuvo conocimiento de que había unay que el programa interno de protección civil era para áreas comunes, y no para los juegos.“Lo que se está haciendo ahora es trabajar con la Asociación Internacional de Parques Recreativos y de Atracciones, para armonizar las normativas nacionales con las internacionales. Esperamos tenerlas la próxima semana”, sostuvo.Sin embargo, ante insistencia de los diputados, Urzúa Venegas detalló que “en este caso ese juego –‘Quimera’- presentaba varias omisiones que significaba que. La propia administración del parque es quien tiene que revisar las bitácoras diarias de cada una de los juegos. Creo que la primera omisión está ahí”, enfatizó.La secretaria informó que en breve presentará ante el pleno del Congreso local un proyecto de iniciativa para