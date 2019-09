Todos somos bisexuales, según la escala de Kinsey

Ciudad de México.- El Día Internacional de la Bisexualidad o Día de la Visibilización de la Bisexualidad, se celebra el 23 de septiembre. Hace unos años hablar de eso era un tabú, pero un biólogo se dio a la tarea de hacer un estudio sobre la conducta sexual en hombres y mujeres, y a partir de ahí creó la escala de Kinsey. Te explicamos de qué se trata.



En ocasiones cuando se habla de la orientación sexual de una persona sólo se piensa en dos: heterosexual y homosexualidad. Pero, ¿qué sucede con la bisexualidad y la asexualidad? Así es como entra la escala de Kinsey, creada por el pionero en la investigación sobre la sexualidad Alfred Kinsey, junto a un grupo de investigadores, en 1948.



Después de realizar una serie de informes, divididos en los libros Comportamiento sexual del hombre y Comportamiento sexual de la mujer, que consistían en preguntarles a las personas sobre su vida sexual, Kinsey descubrió sus comportamientos sexuales, pensamientos y sus sentimientos hacia el mismo género o al opuesto.



De acuerdo con el instituto de Kinsey, la escala de Kinsey establece siete niveles de orientación sexual y no existe un test oficial para detectar en qué posición de la escala estás, pero sí te puede ayudar a observar e identificar tu orientación.

Niveles de la escala de Kinsey



El instituto Kinsey describió los niveles para identificar la orientación sexual, que modifica la idea de establecer a las personas dentro de dos categorías, por eso fue que el Kinsey y su equipo utilizaron una escala de siete puntos, la cual va variar de 0 a 6 e incluyeron una categoría ‘X’ para las personas que no se siente atraídos por ningún género.



Estos son los niveles:



0 Exclusivamente heterosexual

1 Predominante heterosexual, homosexualidad muy ocasional

2 Predominante heterosexual, pero con algunas conductas homosexuales

3 Atracción por hombres y mujeres en la misma medida

4 Predominante homosexual con algún contacto heterosexual

5 Predominante homosexual con actividad heterosexual muy ocasional

6 Exclusivamente homosexual

X Sin contacto o reacciones socio-sexuales



Todos somos bisexuales, según la Escala de Kinsey



La escala ha sido objeto de varias polémicas por afirmar que la mayoría de los seres humanos no son completamente homosexuales o hetereosexuales.



Debemos de mencionar que la escala está basada en informes que hizo Kinsey, donde encontró que la población que estudió tenía conductas o pensamientos que los posicionaba en un grado de bisexualidad.



Aunque Kinsey coincidía en que la orientación de una persona podría cambiar a medida que se desarrollaba su sexualidad.