Tom Welling volverá a ponerse el traje de Superman

‘Durante ocho años, Arrow se puso sobre los hombros de Smallville. En pocas palabras, no habría Arrow ni Arrowverse sin él’, dijo el productor ejecutivo del evento especial Marc Guggenheim en un comunicado.

volverá a dar vida a Superman en el próximo crossover delde The CW: ‘Crisis en Tierras Infinitas’.De acuerdo con información dada a conocer por, el actor dará vida al Clark Kent denuevamente y descubriremos qué ha estado haciendo en los últimos 18 años desde que la serie llegó a su fin.‘Entonces, cuando comenzamos a hablar sobre, nuestras prioridades primera, segunda y tercera fueron lograr que Tom repitiera su papel icónico como Clark Kent. Tenemos que decir que estamos encantados’, agregó.Crisis en Tierras Infinitas incluye la aparición de muchísimos personajes de, los cuales incluyen los de la series Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow y Batwoman.Cabe mencionar que Brandon Routh, quien interpretó al héroe en Superman Returns, también aparecerá en este episodio.