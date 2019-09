Toman ventaja Acereros en la Serie del Rey

Mérida, Yucatán.- Francisco Peguero comandó a la ofensiva de Acereros en triunfo de 6-3 sobre Leones de Yucatán en el Juego 3 de la Serie del Rey ante un lleno en el Parque Kukulcán. Es la primera ocasión en la historia de la Furia Azul que se colocan con ventaja en una serie por el título de la Liga Mexicana de Beisbol.



Además, los monclovenses han ganado más juegos en Serie del Rey en los últimos tres días (2) que en los primeros 45 años de historia del beisbol en Monclova (1).



La carrera de la quiniela llegó en la primera entrada cortesía del dominicano Francisco Peguero con doblete que mandó al plato a Noah Perio desde la inicial.



En la cuarta entrada Acereros explotó al abridor melenudo José Samayoa con par de carreras, ambas remolcadas por sencillo de Noah Perio con la casa llena que mandó a la registradora a José Vargas y Alex Mejía.



Samayoa fue adelantado por el dirigente Gerónimo Gil para iniciar el Juego 3, y no el Juego 4 como originalmente estaba programado, y cargó con la derrota tras 3.2 entradas de labor, con tres carreras, seis hits, tres bases por bolas y un ponche.



Leones descontó en el cierre del cuarto episodio con wild pitch de Conor Harber que le permitió anotar al "Pepón" Luis Juárez desde la antesala, pero el daño fue mínimo luego de que Harber ponchara a Sebastián Valle con dos corredores a bordo y dos outs.



Harber se acreditó el triunfo con labor de 5.0 entradas de dos carreras y cuatro hits, con dos bases por bolas y cuatro chocolates.



En el quinto rollo el relevista melenudo Miguel Peña dejó el rancho ardiendo con casa llena y dos outs antes de que la Furia Azul aumentara su ventaja 5-1, ya sobre los disparos de Andrés Ávila, con sencillo de Alex Mejía al jardín central que le permitió anotar a Francisco Peguero y a Bruce Maxwell.



En el sexto episodio la Furia Azul amenazó con corredores en primera y en segunda con un out, pero Jorge Flores paró en seco a la ofensiva monclovense con un lance espectacular sobre la segunda almohadilla a batazo de Art Charles que se convirtió en doble play.



Para la parte baja de la fatídica séptima entrada, y con el marcador 5-2 a favor de Acereros, Zach Phillips entró al relevo con corredores en las esquinas y un out y colgó el cero luego de ponchar a Walter Ibarra y de dominar a Jonathan Jones con rodado a la paradas cortas.



Carlos Bustamante entró a relevar por Acereros en la novena entrada, permitió un jonrón solitario de Sebastián Valle, pero consiguió los últimos tres outs para colocar a su equipo a medio caminio de levantar la Copa Zaachila.



Por Acereros, brillaron a la ofensiva Francisco Peguero con noche de 4-3 con una carrera producida y una anotada; Noah Perio de 5-3 con dos remolques; y Alex Mejía de 5-2 con par de carreras traídas al plato.



El Juego 3 tuvo una duración de 3 horas con 25 minutos y registró una entrada de 14,917 aficionados en el parque de la serpienete emplumada.



La Serie del Rey se reanuda este sábado a las 18:00 horas en el Parque Kukulcán con Adam Quintana como lanzadro probable para abrir por Monclova y Dustin Crenshaw por Yucatán.



Con información de lmb.com.mx