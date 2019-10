Tomás Zerón tendrá que comparecer en FGR por caso Pegasus

El ex director de la Agencia de Investigación Criminal,, deberá comparecer en calidad deante la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que una jueza federal le negó un amparo, informóEl ex funcionario promovió una demanda de garantías con la intención de saber si tenía la calidad de indiciado en la carpeta de investigación que integra la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (Feadle) por laque presuntamente sirvió paraen el sexenio de Enrique Peña Nieto.El agente del Ministerio Público Federal envió diversos citatorios a Zerón para que se presentara a comparecer, pero el ex director de la AIC se amparó, porque primero necesitaba saber si tenía que acudir en calidad de indiciado.Ahora, la juez Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, Luz María Ortega Tlapa, determinó negar la protección de la justicia al ex funcionario, ya que la FGR señaló que no tieney mucho menos ha solicitado a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al reclusorio Sur, alguna acción en contra del ex colaborador de los ex procuradores Jesús Murrillo Karam y Arely Gómez González.“La justicia de la unión no ampara ni protege a Tomás Zerón de Lucio contra el acto consistente en la determinación de 30 de mayo de 2019, emitida dentro del expediente de impugnación, que negó reconocer al quejoso el carácter de investigado o imputado dentro de la carpeta de investigación y determinó que tenía el deber de rendir entrevista como testigo ante la autoridad ministerial”, señala la sentencia.publicó que el 4 de marzo del presente año el agente del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, giró un citatorio a Zerón de para que se presentará a declarar el 20 del mismo mes, dentro de la carpeta de investigación FED/SDHPDSC/UNAI-CDMX/0000430/2017.“Con la finalidad de que declare la verdad de cuanto conozca y le sea preguntado; asimismo, no deberá ocultar hechos, circunstancias o cualquier otra información que sea relevante respecto a la información relacionada con la contratación y funcionamiento del sistema denominado Pegasus; no omitiendo hacer de su conocimiento que en caso de ostentar alguna documental relacionada al presente hecho, misma deberá ser exhibida ante esta autoridad ministerial”, indicaba el citatorio de la Feadle.Ante esta situación, elpromovió primero un amparo para no ser detenido, el cual también fue sobreseído, por no existir una orden de localización o presentación y mucho menos de aprehensión. Después, inició otro juicio porque la FGR, según su denuncia, no le contestó si era investigado.