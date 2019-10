Tornado deja ola de destrucción en Dallas

Tornado sirens going off now in Dallas. Please, everyone, be safe and seek shelter. #NBCDFWWeather pic.twitter.com/odOo8NVLZQ — Keisha Burns (@KeishaBurnsNBC5) October 21, 2019

TORNADO DAMAGE IN DALLAS: some photos from Preston and Royal Lane. We are seeing blown out windows, smashed cars, downed trees & power lines @CBSDFW pic.twitter.com/MyupLg9NJt — Caroline Vandergriff (@c_vandergriff) October 21, 2019

NEW: Before and after images of home near Dallas North Tollway and Royal Lane in North Dallas — that was badly damaged during the tornado tonight. #wfaaweather pic.twitter.com/xGMLhg0TSU — Jason Whitely (@JasonWhitely) October 21, 2019

#EstadosUnidos | Tornado golpea Dallas y deja grandes daños en la ciudad. Más de 82,000 personas quedaron sin electricidad. pic.twitter.com/glS1XDw0Hm — TCS Noticias (@tcsnoticias) October 21, 2019

Un tornado tocó tierra en Dallas el domingo por la noche, causando daños a estructuras y dejado a miles de personas sin electricidad, según confirmó el domingo elEl radar confirmó que el tornado había tocado tierra cerca del Aeropuerto de Love y avanzó hacia el nordeste atravesando la ciudad, indicó el meteorólogo Jason Godwin.reportaron daños en viviendas y negocios, tendidos eléctricos derribados y ramas de árboles que quedaron tiradas en las calles., según el mapa de apagones de Oncor disponible en internet.El tamaño y gravedad del tornado se desconocía hasta que llegaran al lugar los equipos encargados de analizar los daños, señalóy alertas en parte de cuatro condados, incluido el de Dallas. Se esperaba que el mal tiempo continuara en la zona durante la noche.En un primer momento no había reportes de heridos.dijo que los agentes de una parte de la ciudad estaban yendo puerta por puerta para comprobar el estado de los vecinos.En el estacionamiento del supermercado, las ventanas de los automóviles habían desaparecido.El interior de la tienda parecía derrumbada. Un aire acondicionado que parecía haber sido arrancado del techo estaba entre los escombros.Una tienda de alimentación se derrumbó en la tormenta,; aunque el dependiente dijo a la cadena que todos los que estaban dentro habían logrado salir a salvo.