Torturan y obligan a una mujer a prostituirse delante de sus hijos

El Departamento de la Policía de Pineville, en el estado de(EU.), ha informado del arresto de un hombre y de una mujer acusados de tráfico humano y de someter a servidumbre sexual a una mujer estadounidense, cuyo nombre no ha sido revelado.Según su comunicado, que fue emitido el pasado viernes, los acusados vejaron a su víctima frente a sus dos hijos, que también fueron sometidos a agresiones, aunque no sufrieron abusos sexuales, informóLa mujer fue retenida en dos hoteles ubicados en el pueblo de Pineville, a unos 25 kilómetros de la ciudad de Charlotte. "En ambos lugares, los sujetos arrestados llevaron a caboindescriptibles contra la", explican los agentes de seguridad.En particular, la mujer "fue forzada a tener relaciones sexuales con hombres al azar" y "castigada física y mentalmente si no cumplía con una determinada cuota financiera". Según el comunicado, la víctima fue abusada verbalmente, golpeada con un cinturón, ahogada en un baño y quemada con una percha caliente. Sus hijos también fueron ocasionalmente golpeados con un cinturón.Se precisa, asimismo, que la mujer se puso en contacto con la Policía en medio de una "amplia investigación criminal" que sus agentes estaban llevando a cabo en relación con otros casos de trata de mujeres en la región.Uno de los detenidos,de 26 años, actualmente permanece en la cárcel del condado de Mecklenburg, acusado de tráfico humano, servidumbre sexual, estrangulamiento y asalto a un niño menor de 12 años, entre otros. Shakeeta Lasha Adams, de 25 años, ha sido acusada de asalto y permanece libre bajo fianza.