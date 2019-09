Trabaja ejército en seguridad de la región

Piedras Negras, Coah.- Tras los enfrentamientos que continuamente se registran en Tamaulipas entre el crimen organizado y las autoridades, el general José Luis Chiñas Silva, comandante de la Guarnición Militar de la plaza Piedras Negras sostuvo el ejército está sumamente al pendiente que estos hechos no lleguen a la región.



"Inquietan porque siempre buscarán otro espacio, recuerden ustedes que lo que quieren es un espacio y espacio que no se cubre, alguien lo llena por eso es que estamos participando nosotros aunque el estado de Coahuila tiene una buena aceptación en el tema de seguridad, que repito, no es que estemos al 100 pero tenemos muy buenos números por todo el trabajo que se realiza" argumentó.



En este tenor resaltó la importancia de trabajar constantemente en el tema de seguridad para no ceder al crimen organizado esos espacios que ellos buscan para delinquir y que más bien, esas áreas sean ocupadas por las mismas autoridades.



"El gobierno del estado, las fuerzas armadas, las autoridades federales y locales estamos participando para que siga prevaleciendo esa situación, en efecto de que los estados vecinos a lo mejor en seguridad es un poco más presente que en Coahuila, pero vamos a trabajar juntos como lo estamos haciendo en Coahuila, todos los ordenes de gobierno" finalizó.