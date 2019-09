Trae Ilse energía para un buen rato

Monterrey, NL.- Nadie se lo presentó de manera formal, solo le bastó a Ilse ver a Tino para abrazarlo y estrechar lazos de complicidad y camaradería para la Gira Tour Pop & Rock que están por estrenar el viernes en Monterrey.



Los ensayos del espectáculo, que arranca en el Auditorio Citibanamex, son intensos con Parchís, Diego y Alix de Timbiriche, las chicas de Fandango, Ilse y Mimi de lo que fue Flans, además de Los Chamos, René de Menudo, MDO y el dueto Lara y Monárrez.



Aunque acaba de decir adiós a su etapa con Ivonne y Mimi, Ilse está con toda la pila para arrancar junto a Mimi su nueva aventura como dueto en la Gira Tour.



“Está increíble porque estamos Parchís y sus hijos, que somos todos nosotros”, comentó emocionada Ilse, quien el domingo fue la gran sorpresa en el reality Quién es la Máscara con su disfraz de gata.



“Le decíamos a Tino y a Yolanda: ‘gracias a ustedes existimos nosotros’. Porque si nosotras salimos en el año de 1785, Parchís salió en 1679”, señaló simpática.



Timbiriche, dijo, surgió como la versión Parchís mexicana, después llegaron Menudo, Flans, Fandango, Los Chamos, Lara y Monárrez y MDO.



“¿Cuándo me iba yo a imaginar que el niño, que ahora es un hombre guapísimo, iba a estar pasándome el video de la coreografía más sus anotaciones?”.



El viernes, el público podrá gozar en las voces originales éxitos que marcaron la década de los 80, empezando con el Hola Amigos de Parchís.



Ilse prefiere no crearse expectativas acerca de lo que podrá ocurrir con la gira. “Me decía Mimi ‘estoy nerviosísima’, pero yo como no he parado de trabajar, no tengo ninguna expectativa. Estoy viviendo el momento, me la estoy pasando increíble con mi tribu, hay una identificación y mucho cariño”, indicó.



Reunir a todo este elenco, dijo, ha sido de locos porque Parchís, excepto Yolanda Ventura que vive en México, viene desde España. René de Menudo voló de Puerto Rico, los chavos de MDO viajaron de Santo Domingo y Miami.



“Dos de Los Chamos volaron desde Venezuela y uno de Miami, y Carlos Lara viene de Mérida. Lo más importante es que todos est·n en el mismo canal del proyecto”, dijo.



Destacó que en el show lo más importante son las canciones que la gente va a escuchar porque sus letras destacan por ser tiernas, dulces y hasta ingenuas.



“Nada de sexosas”, dijo Ilse, “porque todo es sexoso ahorita, antes era una época diferente y creemos y apostamos que eso le va a gustar al público. Solo pido que el viernes Dios nos bendiga y bendiga a todo Monterrey. Este viernes arrancamos y que Dios nos agarre confesados”.