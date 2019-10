Transfirió exmagistrado 100 mdp: Poder Judicial

Ciudad de México.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) detectó movimientos financieros irregulares por más de 100 millones de pesos realizados por el magistrado de circuito Jorge Arturo Camero Ocampo, quien fue suspendido desde el jueves para ser investigado por órganos del Poder Judicial de la Federación.



Al impartidor de justicia se le indaga tras haberse detectado depósitos en efectivo a tarjetas de crédito y cuentas personales, gastos inusuales en viajes y la adquisición de un inmueble por montos que no corresponden a sus ingresos.



La información obtenida de funcionarios del CJF refiere que durante la investigación interna los órganos de control hallaron que en las cuentas del que fuera integrante del décimo tribunal colegiado en materia administrativa se detectó el presunto ingreso en efectivo de 2.5 millones de pesos a una tarjeta de crédito a su nombre, y que la persona que realizó el depósito de ese capital no fue identificado, por lo que este es uno de los puntos en los que trabajan las áreas de auditoría y situación patrimonial.



Otra cuestión que se encuentra en análisis con las distintas declaraciones patrimoniales realizadas durante los últimos cinco años y los reportes financieros de sus cuentas son los presuntos viajes que el magistrado Jorge Camero llevó a cabo a centros turísticos en México, Estados Unidos y Europa, en los que realizó gastos por alrededor de tres millones de pesos, cantidad que supera los ingresos que el funcionario obtuvo lícitamente.



El jueves, durante una conferencia, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del CJF, el ministro Arturo Zaldívar, anunció la suspensión del magistrado Jorge Arturo Camero Ocampo, tras detectar inconsistencias graves en su situación financiera.



Aunque el ministro Zaldívar reservó el nombre del juzgador suspendido, otros funcionarios se encargaron de filtrarlo a los medios de comunicación.



Sin embargo, el también presidente del CJF señaló que el suspendido venía siendo una pieza muy relevante, por sus conexiones dentro y fuera del Poder Judicial, para una red de conductas indebidas que no serán toleradas.



Ayer, funcionarios del CJF también revelaron que el tercer punto de investigación en contra de Camero Ocampo es un presunto depósito por 80 millones de pesos y la adquisición de un inmueble en el sur de la Ciudad de México, valuado en 17 millones de pesos, que el juzgador adquirió en efectivo y luego transfirió los derechos a uno de sus hijos.