Transmitirán construcción de muro fronterizo en vivo las 24 horas

La construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos será transmitida las 24 horas a través de cámaras web que se instalarán en el sur del territorio estadounidense, planteó el principal asesor de la Casa Blanca, Jared Kushner.De acuerdo con la publicación del diario norteamericano, con esta propuesta se, que busca la reelección luego de recibir críticas por incumplir la promesa hecha en campaña en 2016 que adelantaba la construcción del muro fronterizo.Aunque la medida no es del todo reciente, pues fue propuesta por el yerno y asesor del mandatario federal de Estados Unidos durante una reunión en julio, aún no se tienen claridad de losdel polémico muro fronterizo.Sin embargo, el diario de Estados Unidos refirió que los fondos de los que goza lapara el mapeo y la planificación de la frontera podrían ser los que se tomen para llevar a cabo la instalación de estas cámaras.Un funcionario consultado por el diario explicó que las transmisiones en vivo formarán parte de un sitio web creado exclusivamente para mostrar el avance del muro fronterizo.Para los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, así como para los ingenieros que están a cargo del proyecto, la idea no es del todo buena debido a que, refirió el medio internacional.Además, detallaron que las cámaras necesitarían su propia conexión a internet y de personal que pudiera estarlas dirigiendo para que capten los avances en la construcción del muro fronterizo que abanderó el presidente Donald Trump.