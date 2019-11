Tras 6 horas, policías federales quitan bloqueo de AICM

15:50 Se normaliza la circulación en la entrada a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la vialidad de Circuito Interior es constante. pic.twitter.com/r7kpNJ6oGK — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) November 12, 2019

“En Vallejo ya están pagando y ya los compañeros están tomando providencia para juntar papelesir a Contel y empezar a hacer sus trámites, aquellos que no lo hayan hecho”, dijo.

“Nuestro objetivo fue proteger a la ciudadanía, que llegaba y salía del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dada la actitud violenta de los policías federales, y liberar la vialidad de Circuito Interior, dado que no aceptaron la mesa de trabajo que se les ofreció con el gobierno federal”.



Añadió que el titular de la SSC “logró la liberación de los compañeros y los elementos de la corporación permanecen en el lugar para evitar que se vuelva a tomar Circuito Interior”.

“Seguiremos actuando de manera responsable con una evaluación permanente del marco de actuación que recientemente publicamos”, concluyó.

En tanto, Sheimbaum Pardo aseguró que su administración tiene la responsabilidad de resguardar la paz en la ciudad, con base en la protección de los derechos humanos y de la ciudadanía, siempre privilegiando el diálogo”.

El @GobCDMX tiene como responsabilidad resguardar la paz en la Ciudad, con base en la protección de los derechos humanos y de la ciudadanía, siempre privilegiando el diálogo.

Tras casi seis horas de bloqueos, elementos de laacordaron con autoridades liberar el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ().El subsecretario de seguridad de la federación, Ricardo Mejía, afirmó que esta manifestación se dio tras la lentitud en el pago de indemnizaciones a los federales que no quisieron sumarse a la Guardia Nacional, pues ya había un acuerdo previo.En tanto, los policías inconformes se comprometieron a no realizar más manifestaciones mientras los recursos sigan fluyendo.La vialidad fue reabierta y los policías inconformes comenzaron a reiterarse a bordo de camionetas oficiales y autobuses de transporte público.El subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, informó que ya inició el pago de indemnizaciones para los policías federales que no quisieron sumarse a laTras más de 45 minutos de diálogo, el funcionario federal explicó que el trámite se está realizando en la coordinación de Administración de la Policía Federal ubicada en Poniente 122, colonia Industrial Vallejo.Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se abrirá una carpeta de investigación por los elementos de la policía que mantienen retenidos los policías federales que se manifiestaban en la Terminal 1 del Aeropuerto.En entrevista explicó que al momento se tienen registrados nueve elementos de su corporación lesionados.En tanto, el subsecretario de gobierno, Arturo Medina, indicó que desde un principio se aplicó el nuevo protocolo de marchas al intentar entablar un diálogo pero los inconformes no han accedido.El saldo preliminar es de 27 heridos, nueve policías capitalinos y 18 manifestantes.En un comunicado, la Secretaría de Gobierno capitalino informó que tras el bloqueo y la retención de algunos elementos de la SSC, al lugar llegó Omar García Harfuch, titular de la policía, “para entablar comunicación a otro nivel y liberar a los compañeros retenidos, (García Harfuch) mantuvo diálogo con los manifestantes, logrando la liberación de los servidores públicos de la ciudad”.Refirió que el titular de la SSC permaneció en el lugar hasta la llegada del subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Ricardo Mejía, y tras su llegada, los manifestantes lanzaron aditamentos de gas y otros objetos contra los policías locales, quienes se mantuvieron evitando confrontación.Subrayó que “en todo momento estuvo presente el subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, Arturo Medina, quien mantuvo coordinación permanente con la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez”.Advirtió que la administración de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tiene como responsabilidad resguardar la paz en la capital, con base en la protección de los derechos humanos y de la ciudadanía, privilegiando el diálogo.