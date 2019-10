Tras cinco años de combates, EU retira tropas militares de Siria

Después de más de cinco años de combate en, lasdel noreste sirio para permitir la ofensiva militar turca que busca crear una “zona segura”, horas después de que Washington confirmó que no apoyaría dicha operación.“La retirada de las tropas estadounidenses del norte de Sira ha comenzado”, confirmó el presidente turco,, este lunes, tras sostener una conversación telefónica con el presidente Donald Trump, en la que rechazó participar en la operación planificada de Turquía.En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional Esenboga de Ankara antes de viajar a Serbia para una visita de dos días, el mandatario turco indicó que con el repliegue estadunidense la ofensiva militar turca podría comenzar en cualquier momento."Podemos ir cualquier noche sin previo aviso", dijo Erdogan a periodistas nacionales e internacionales congregados en el aeropuerto, sin dar detalles sobre los planes de la operación que pretender lanzar al este del río Eufrates, norte sirio.El mandatario destacó quelo que percibe comoy a establecer una “zona segura” para garantizar la seguridad de los turcos y permitir el regreso seguro de los refugiados sirios.Sobre su conversación con Trump, Erdogan reveló que además de hablar sobre la ofensiva, intercambiaron puntos de vista sobre varios asuntos bilaterales y se acordó una reunión entre ambos para noviembre próximo en Washington, según reporte de la agencia de noticias turca Anadolu.Las, una alianza que incluye a las milicias kurdas sirias apoyada por Estados Unidos, informó en un comunicado que las tropas estadunidenses comenzaron a retirarse la mañana de este lunes de sus posiciones a lo largo de la frontera turca, antes de una invasión turca.Las SDF criticaron la decisión estadunidense por considerar que anulará cinco años de logros en la batalla contra el grupo extremistas, mejor conocido en Siria como Daesh, su acrónimo en árabe, y acusaron a Washington de no cumplir con sus compromisos, informó la agencia informátiva ANHA.En su declaración, las fuerzas kurdas también criticaron a Francia, Alemania y otras naciones europeas por no repatriar a sus ciudadanos detenidos en Siria y que se habían unido al EI y subrayaron que Turquía será responsable de la seguridad de la zona y los combatientes que siguen activos.