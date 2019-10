Tras cinco días en coma, bebé despierta y sonríe a sus padres

Cuando Michael, un, comenzó a despertarse de un, reconoció a su padre y sonrió de la manera preciosa que solo los bebés pueden hacerlo.“Es un momento que apreciaré con cada centímetro de mi corazón”, dijo aEmma Labuschagne, la madre de Michael. “Para ser sincera, tiene que ser el momento más feliz de mi vida. Es un milagro viviente y nunca nos hemos sentido más orgullosos de él”.Los padres de Michael,, dijeron que quedaron horrorizados cuando descubrieron que su bebéen las primeras horas del 16 de marzo.Michael, y los paramédicos lo reanimaron con un desfibrilador y le inyectaron adrenalina para estabilizar los latidos de su corazón.Cuando llegaron al hospital, los médicos colocaron a Michael en unde un daño mayor.Los Labuschagne, que tienen otros dos hijos y viven en Reino Unido, aprendieron que Michael tiene un, un tumor que puede bloquear el flujo de sangre al corazón de un niño. El tumor de Michael mide 5 centímetros, o aproximadamente 2 pulgadas, de ancho. Eso es enorme en comparación con el pequeño corazón de un bebé, que es aproximadamente del tamaño de su puño.Los médicos le dijeron a la familia que la condición de Michael es tan rara que ningún cirujano en Reino Unido tendría la experiencia necesaria para extirpar su tumor.Emma dijo que a la familia se le dieron dos opciones: esperar para un trasplante de corazón o buscar un cirujano fuera del país.Fue entonces cuando descubrieron el Boston Children’s Hospital, una instalación de EU cuyocuenta con una tasa de supervivencia del 100% en los últimos 10 años.“Investigamos el hospital y específicamente a los cirujanos cardíacos, el Dr. (Pedro) del Nido y el Dr. (Tal) Geva”, dijo Emma a. “Tienen una tasa de éxito del 100% y una reputación excepcional. Desde este momento sabíamos que teníamos que intentar hacer este viaje”.El viaje no era baratoEmma dijo que la cotización del hospital para la cirugía es de aproximadamente 147 mil dólares. Esto no incluye otros gastos como viajes, días de trabajo perdidos y costos de recuperación.Los Labuschagne dicen que están decididos a darle a Michael el tratamiento que necesita, sin importar el costo.“Cuando recibimos una respuesta de Boston que confirmaba que sería un buen candidato para la cirugía, no importaba el costo”, dijo Emma. “Pagaríamos cualquier cantidad de dinero para salvar la vida de nuestros hijos”.Tan pronto como recibieron la estimación del hospital, Emma abrió una cuenta depara recaudar fondos para la cirugía.Ella dijo que la respuesta del público ha sido abrumadora.“¡Hemos tenido simpatizantes y donaciones de todo el mundo!”, dijo. “¡Estamos increíblemente agradecidos!”.Michael tiene unpara apoyar el funcionamiento de su corazón. Emma le dijo aque su medicamento debe administrarse cuatro veces al día y que a menudo causa efectos secundarios como dolores de estómago, diarrea y sensibilidad en la piel que le impiden salir al sol.La familia espera viajar a Estados Unidos para la cirugía en abril. Por ahora, disfrutan de su tiempo con el bebé y tratan de hacer malabares con sus necesidades médicas.“Mirándolo, es como cualquier otro bebé”, dijo Emma. “Siempre está sonriendo y sonriendo ampliamente. Sus hermanos mayores lo adoran y es un pequeño personaje fuerte en nuestra familia. Estamos muy agradecidos por él, incluso con sus problemas médicos”.