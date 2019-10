Tras críticas, Calderón cancela conferencia en el Tec de Monterrey

El ex Presidente Felipe Calderón canceló su participación en un simposio de derecho en el que participaría mañana en el Tec de Monterrey.Tras las críticas y el rechazo a su visita por el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes de excelencia que en su sexenio fueron abatidos por el Ejército a las puertas de la institución, el Tec informó que declinó a participar en una carta que envió al Rector David Garza Salazar.Detalló haber escuchado a la señora Rosa Elvia Mercado, quien manifestó su no estar de acuerdo con su visita, lo que consideró una razón más que suficiente para no hacerlo y ofreció reunirse con los familiares para escucharlos de viva voz.Asimismo, Sostuvo que para él "es fundamental respetar ese dolor, independientemente de que haya quien utilice esa circunstancia con propósitos mediáticos y políticos".Al anunciarse su presencia, más de 10 mil personas firmaron una petición para cancelar la conferencia que daría en el Simposio Internacional de Derecho En Juicio, invitado por la Sociedad de Alumnos de la Licenciatura en Derecho.Con información de Milenio y Agencias Reforma