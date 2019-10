Tras desatar otra guerra en Siria, EU se ofrece como un mediador

“Tenemos una de tres opciones: enviar miles de tropas y ganar militarmente, golpear a Turquía muy duro financieramente y con sanciones, o mediar en un acuerdo entre Turquía y los kurdos”, escribió Trump en Twitter, ayer.

Donald Trump encendió la mecha de la guerra en, después de retirar sus tropas que por cinco años evitaron queatacara a los aliados de EU en la región: los kurdos. Dos días después de ataques por tierra y por aire, el presidente estadounidense aseguró que, ahora, hará de mediador para la paz.“Espero que podamos mediar”, dijo el magnate cuando reporteros le preguntaron sobre las opciones que tenía frente a lo que muchos actores nacionales e internacionales llamaron el peor error en su política exterior.Sin dar más detalles, Trump indicó que Estados Unidos “posiblemente haría algo muy, muy duro con respecto a las sanciones y otras cuestiones financieras” contra Turquía, un país que, aseguró antes, se comprometió con él a proteger a civiles kurdos, una comunidad étnica a la que el gobierno turco considera terrorista, por luchar por un territorio autónomo en Medio Oriente.Mientras Trump delibera otra manera de detener una tragedia que él mismo alentó, Turquía golpeó este jueves a las fuerzas kurdas en el noreste de Siria, por segundo día consecutivo, con lo que obligó a decenas de miles de personas a huir. Los ataques mataron a “decenas de personas” en un asalto transfronterizo contra aliados estadounidenses.La ofensiva contra las, lideradas por los kurdos abre uno de los frentes nuevos más grandes en años, en un guerra civil de ocho años que ha atraído a las potencias mundiales.Las FDS han sido los principales aliados de las fuerzas estadounidenses en el terreno en la batalla contra el Estado Islámico desde 2014. Han retenido a miles de combatientes extremistas capturados en las cárceles y detenido a decenas de miles de sus familiares.Las milicias kurdas aún controlaban las cárceles con cautivos del Estado Islámico (EI), aseguró un alto funcionario del Departamento de Estado de EU, en una sesión informativa con periodistas.Washington recibió el compromiso de Turquía para asumir la responsabilidad de los cautivos del EI, pero aún no ha tenido discusiones detalladas.Legisladores y medios de comunicación estadounidenses han dicho quepara que los, un movimiento visto como traición tanto en el Congreso de EU, como por los kurdos.El Ministerio de Defensa de Turquía informó que hasta ayer 228 militantes murieron en la ofensiva. Los kurdos remsarcaron que se resistían al asalto. Al menos 23 combatientes de las FDS y seis de otro grupo rebelde sirio, respaldado por Turquía también murieron, señaló el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que supervisa la guerra.Las FDS comentaron que losturcos también mataron a nueve civiles. En una aparente represalia por parte de las fuerzas dirigidas por los kurdos, seis personas, incluido un bebé de nueve meses, fueron asesinadas por morteros y cohetes contra ciudades fronterizas turcas, detallaron funcionarios en el sureste de Turquía.El Comité Internacional de Rescate notificó en un documento de prensa que 64 mil personas en Siria tuvieron que huir desde que comenzó la campaña beligerante de Turquía.Las ciudades de Ras al-Ain y Darbasiya en el noreste sirio quedaron en gran parte desiertas, por la partida obligada de sus habitantes.La alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, pidió elen el norte de Siria,; sin embargo, dejó claro que sería un error vincular esta exigencia a las ayudas europeas para los refugiados en este país, algo que exige Turquía.“Cometeríamos un error si ahora cuestionáramos las ayudas a las agencias internacionales que ayudan a los desplazados y lo vinculáramos con los movimientos militares”, declaró.La también vicepresidenta de la(CE) defendió que las ayudas van destinadas a los refugiados sirios a través de estas agencias y de ONG.“La UE no financia a las autoridades turcas, sino a las agencias internacionales para ayudar a los refugiados sirios”. Así, llamó a no convertir doblemente en víctimas a los refugiados sirios, primero por la guerra y después por falta de financiación.El presidente turco,, amenazó este jueves con “abrir las puertas” para que los refugiados sirios en su país se dirijan a Europa, arremetiendo contra la UE por sus críticas a la operación militar que emprendió en el noreste de Siria.