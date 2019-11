Tras dos días desaparecida; mujer embarazada reaparece sin su bebé

Piden nuestra colaboración para localizar a Leidi Diana Hilario Vázquez, de 38 años, fue vista por última vez en la colonia San Lucas Tepetlacalco, en el municipio de #Tlalnepantla. pic.twitter.com/kWOuQnLIAZ — Punto Medio (@PuntoMedioEdo) November 7, 2019

#EnDirecto Revelan video del momento en que Leidi Diana regresó a su casa, tras presuntamente perder a su bebé. La mujer salió a trabajar y volvió a su domicilio, dos días después, sin recordar nada. #TelediarioEnEl6 con @azucenau y @janupi | https://t.co/VqUPqVgacF pic.twitter.com/hdK3d4IceA — Telediario Mx (@telediario) November 7, 2019

La mañana de este jueves, Leidi Diana regresó a su hogar, después estar dos díasy sin el, que estaba esperando.Diana, de 36 años, quiens, desapareció el pasado 5 de noviembre al salir de su trabajo en la plaza comercial en Tlalnepantla,La mujer relató que perdió el conocimiento cuando tomó el camión rumbo a su casa, en el municipio Nicolas Romero; aparte de que no recuerda bien lo que pasó con ella y su bebé durante el tiempo que desapareció.Sobre su hijo, Diana contó que la atendieron en una clínica, donde le informaron que perdió al pequeño, pero no existe ningún documento médico que avale lo que dijo.Al ser revisada, se encontró que tenía parches y marcas en ambas manos, como si le hubieran colocado suero, además de que estaba aturdida.Ernesto Meléndez, esposo de Leidi, de inmediato avisó a las autoridades sobre la desaparición de su pareja, aparte de que inició una búsqueda en hospitales y otros lugares públicos.De igual manera, declaró que su esposa llegó en un taxi a su hogar, pero ningún otro familiar pudo corroborar que así fuera.No obstante, Telemundo reveló una grabación en la que se ve a Leidi Diana llegar a su hogar en un automóvil gris, que fue captada por las cámaras de seguridad de un vecino.Antes de desaparecer Leidi Diana le mandó un mensaje a su hermana, en el que parece pedir ayuda.La Secretaría de Salud del Estado de México ya hizo un barrido en todas las clínicas de la entidad, pero no se ha encontrado información sobre lo qué le pasó a la mujer.