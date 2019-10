Tras insultos de Miguel Herrera a árbitro, ajustarán reglamento

"La sanción del técnico Miguel Herrera ya fue juzgada conforme a reglamentos. A partir del cambio de la reglamentación de FIFA estamos analizando muchos ajustes, seremos enfáticos y buscaremos incrementar las penas, lo que no vamos a hacer es reaccionar simplemente con una forma que no se ha venido haciendo para castigar simplemente una mala reacción. Estamos en contra de la reacción, se habló con Miguel, está muy arrepentido y al final del día la Comisión Disciplinaria castigó con los elementos que tenía. Vamos a modificar o a estudiar los reglamentos para imponer penas más severas, sí, por supuesto”, sentenció Riestra.



En el marco de la alianza entre la Federación Mexicana de Futbol y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con el fin de combatir actos de racismo o de carácter discriminatorio dentro del futbol nacional, el secretario de la FMF, Iñigo Riestra, aseguró que la campaña que entró en vigor en el partido entre la Selección Mexicana y Trinidad y Tobago el pasado miércoles para erradicar el grito de “eh p…” de los estadios, es apenas el primer paso en el camino para hacer del balompié un deporte más incluyente.“El resultado es bueno, la afición lo va entendiendo mejor, esto se trata de un proceso de concientización, hay una afectación y buscamos erradicarlo. Estamos entusiasmados y con ilusión de que lo lograremos junto con los especialistas de CONAPRED”, aseguró.Sin embargo, la sanción de tres juegos de suspensión impuesta al técnico del América, Miguel Herrera, tras usar esa misma palabra en contra del silbante Marco Antonio Ortiz deja abierta la puerta a la evaluación de los castigos a quienes incurran en actos que vayan en contra del nuevo Código Disciplinario de la FIFA.Mientras que la CONAPRED tiene muy claro el significado y connotación del uso de dicha expresión, aunque aún no hay una invitación para que el estratega participe en alguna campaña de inclusión, indicó Alexandra Haas, presidenta del organismo.“Es una palabra que expresa un prejuicio y estereotipo sobre un grupo de la población de manera denostativa. No tenemos queja abierta contra él, pero las personas que participan en actos de discriminación pueden ser agentes de cambio en el sentido contrario. Vamos a revisar cuáles son las medidas que puedan imponer las comisiones disciplinarias, cuáles son las mejores prácticas a nivel internacional y ver qué es lo más adecuado.El futbol es mucho más que un grito y me apena que se conoce a tanto de ese grito en el mundo, cuando el futbol mexicano tiene más que ofrecer”, mencionó.Por último, Riestra afirmó que aún con la posible aparición del grito y con las sanciones de la FIFA, no se contempla un cambio de sede para los próximos partidos del cuadro Tricolor, de cara a la actividad que tendrá en la Liga de Naciones de Concacaf.