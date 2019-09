Tras siete años de retiro, Kim Clijsters volverá al tenis

Hi guys, I’m excited to finally be able to share this news with you… #wta #2020 pic.twitter.com/tm7jYMEwrH — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

It's out there "Kim Clijsters announces 2020 comeback - I love the challenge"https://t.co/MsQVxjy93S — Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 12, 2019

A los 36 años, la belga Kim Clijsters, ex-N°1 del mundo y cuatro veces campeona de Grand Slam, anunció que volverá a jugar al tenis de manera profesional en 2020. Será su segundo retorno al circuito."¿Qué quiero para mi vida? Durante siete años he sido madre a tiempo completo y realmente me encanta. Pero también amé mi época como jugadora profesional. Y extraño esa sensación. ¿Qué pasa si trato de hacer las dos cosas?", reveló en un video publicado en su cuenta de Twitter.Clijsters dejó sorpresivamente la actividad en 2007, con solo 23 años y una carrera en esplendor. Volvió en 2009 y ese mismo año ganó el US Open sin tener ranking.En 2012 colgó nuevamente la raqueta en lo que parecía su adiós definitivo. Siguió ligada al tenis como comentarista, jugando torneos de leyendas. Pero su vida estaba en otro lado: la crianza de sus tres hijos.Siete años después, combinar ambos mundos dejó de ser imposible para la belga. Y lo que parecía una locura hoy es una realidad."Amo este deporte y no siento que tenga que demostrar nada. Quiero ponerme a prueba y quiero ser fuerte de nuevo. Como mucha gente que dice 'Quiero correr un maratón antes de los 40'. Bueno, este es mi maratón", añadió Clijsters.Clijsters fue N°1 del mundo durante 20 semanas, ganó tres US Open, un Abierto de Australia, tres Finales WTA y un total de 41 títulos. Además llegó a dos finales de Roland Garros, ganó la Copa Fed 2001 junto a Justine Henin y conquistó dos Majors en dobles.