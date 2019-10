Tras violación de niño; exigen destitución de directora y maestra

Mientras que se llevan a cabo las averiguaciones por la denuncia ante una presunta violación dentro delOrdaz, algunos padres de familia comenzaron a levantar firmas para exigir la destitución de la directora y la maestra encargada del grupo de primero.“Queremos la destitución de la directora del kínder Guadalupe Borja y la maestra de 1B, Erika que se vaya, de plano, no la queremos aquí. Pero lo que si quiero yo es cambiar a mis hijos, que ya no estén aquí… Lo que si quiero es que se haga justicia”, señaló Karla Karina, madre de familia.En medio de los reclamos de padres de familia que exigían explicaciones, la directora se limitó a decirles que en su momento se levantó un acta interna y la investigación del casó será llevada por la PRONNIF.“Los hechos tal cual se reportaron están ante la PRONNIF, ellos van a dictaminar que ocurrió, donde ocurrió, cómo ocurrió”, directora del plantel Diana Pacheco, directora del plantel.En la reunión que se extendió por más de dos horas, entre padres de familia y autoridades, algunas de las versiones comenzaron a contradecirse.“De primera instancia un niño comenta que tuvo una situación en la escuela, dice que había tenido por parte de un niño, que realmente al principio no refiere un niño en particular sino refiere a unos niños, entonces dice tuve una situación en mi parte íntima”, refirió Dustin Amaya, representante del Departamento Jurídico de la Secretaría de Educación.Por su parte la docente Erika Garay, fue llamada a detallar los hechos ante la presión de los padres de familia, que en todo momento se mantuvieron preocupados por la seguridad de sus hijos.“Entrego al niño sin llorar, sin quejarse de absolutamente nada, se lo entrego al abuelo porque los papás nunca vienen por el niño. Entonces tengan por seguro que la situación aquí en el kínder no se dio y si se dio vamos a investigar de que manera se dio, porque unos niños de preescolar no pueden llegar a eso”, expresó la docente de primer grado.Mientras tanto se acordaron algunas acciones de vigilancia dentro del plantel, además se realizarán pláticas para los niños y los padres de familia a fin de evitar se presente otro caso en el futuro.“Pudo haber sido en otro momento, no sabemos porque esos son los indicadores que tenemos, pero ya procuraduría con los psicólogos investigará realmente que es lo que sucedió, lo que si nos importa es que los niños sigan estando cuidados en este y todos los kínderes y lo estamos haciendo”, puntualizó el representante Jurídico de la Secretaría de Educación.