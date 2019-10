‘Travieso’ asegura que sintió miedo y se disculpa por su tuit

“Sr. Presidente, dónde está usted ahorita? Véngase a Sinaloa a parar esta masacre, venga usted personalmente a decirles fuchila, guácala a los delincuentes, a ver si se calman, porque parece que estamos en Irak, hable con sus mamás y abuelas si es que tienen”, publicó.



El exboxeador mexicano Jorge “Travieso” Arce se disculpó con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, luego de un comentario que se hizo viral tras los hechos de violencia ocurridos el jueves en Culiacán, Sinaloa.Luego de los momentos de tensión que se vivieron la víspera, el “Travieso” Arce, quien aseguró que vivió momentos de miedo y que se sintió desprotegido, publicó en sus redes sociales un mensaje donde llamaba al presidente del país a calmar la situación.Este viernes el ex campeón mundial se pronunció a través de un video para aclarar su mensaje y al inicio ofreció “mis más sinceras disculpas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por esas declaraciones desafortunadas que hice en Twitter”.Dijo que no era su intención ofender a nadie y que ha recibido muchas ofensas por sus declaraciones, aunque aseveró que como sinaloense se sintió desprotegido con lo que pasaba en Culiacán.El oriundo de Los Mochis dejó en claro que siempre fue un deportista ejemplar y que puso el nombre de Sinaloa muy en alto, por lo que ofreció su ayuda al presidente, “soy un fiel aliado del deporte, cuente con todo mi apoyo”.Finalmente, reiteró sus “más sinceras disculpas, trataré de no meterme en temas de política, dejaré que su gobierno actúe de la manera correcta, que actúen, que trabajen dignamente, confiamos en usted, ojalá que se calme la inseguridad”.