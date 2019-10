Tregua entre EU y China no es suficiente: FMI

Washington.- La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, dijo este jueves que la tregua comercial alcanzada entre Estados Unidos y China es una buena noticia, pero que no va a borrar el impacto negativo para la economía global.



“Es una noticia realmente muy buena que Estados Unidos y China estén hablando”, señaló Georgieva a los periodistas en una rueda de prensa durante la reunión anual de la entidad.



El Fondo Monetario Internacional estimó que las tensiones comerciales y sus repercusiones secundarias, como el congelamiento de inversiones o las perturbaciones en las cadenas de aprovisionamiento internacionales, amputarán de aquí a 2020 unos 700 mil millones de dólares del PIB mundial, equivalente a 0.8 por ciento.



“Lo que necesitamos alcanzar no es solamente una tregua, necesitamos una paz”, afirmó Georgieva.



La semana pasada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un “sustancial” acuerdo parcial para desescalar las tensiones comerciales con China, pero todavía no se conocen los detalles específicos de ese convenio.