Tren choca con un árbol colocado en la vía intencionadamente

Barcelona.- El servicio de tren en la línea de Rodalies R3 se ha restablecido hacia las 09:10 horas de este martes, aunque pasadas las 10.00 horas se siguen registrando importantes retrasos, tras haber quedado interrumpida por un árbol que había sido cortado de forma intencionada y puesto sobre la vía y contra el que chocó el vehículo.



Renfe informa en un comunicado de que, desde las 5:50 horas de hoy y a causa de esta incidencia en la R3, entre La Garriga y Les Franqueses del Vallès, se ha establecido un servicio alternativo por carretera.



Un tren que circulaba a primera hora de la mañana se ha topado con el árbol y no ha podido evitar pasar por encima del mismo, incidencia que no ha causado heridos, y ha podido continuar hasta la población de La Garriga.



Tras más de tres horas de trabajo, el árbol ha podido ser retirado de la vía y se ha recuperado el servicio de tren en la R3, aunque con importantes retrasos, que Renfe no ha podido cuantificar por el momento.



Por otra parte, en la línea R11 y en la RG1 también se registran retrasos de unos treinta minutos debido a una avería que en el sistema de señalización en el tramo Figueres-Portbou, causada por la quema de objetos sobre la zona de vías, según Renfe.