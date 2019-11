Tren Maya se financiará con ahorros: AMLO

"Ahora se decidió que se haga con recursos propios, no va a haber deuda, todo esto porque tenemos ahorros, siempre he dicho que la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral, sino porque se liberan fondos, mucho dinero, cuando no hay corrupción para el desarrollo", aseguró.



El Gobierno federal utilizará sus "ahorros" para la construcción del Tren Maya, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.En conferencia matutina,, pero después se decidió hacerlo con recursos propios.López Obrador aseguró que otro de los compromisos es el de no iniciar nada que no pueda terminar en su Mandato, ya que no quiere dejar obras inconclusas, por lo que dijo que el Tren se terminará en 3 o a más tardar, en 4 años.El Mandatario, junto con Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, anunciaron el plan de consulta ciudadana e indígena para la construcción del proyecto.Adelfo Regino, titular del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) explicó que, en el caso de las comunidades indígenas, el proceso incluirá asambleas informativas y asambleas consultivas.El ejercicio, que se llevará a cabo los días 14 y 15 de diciembre, busca conocer la opinión de los habitantes de los 40 municipios que se verán impactados por la construcción de la obra, calificada como "el proyecto de infraestructura más grande del sexenio".