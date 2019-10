Tres alumnos de 3º involucrados en falsa alarma

Múzquiz.- Ubican a tres alumnos, entre ellos una alumna, de la secundaria del estado Agustín Terrazas Menchaca, como responsables de la falsa alarma de balacera que se generaría en esta institucion y en el Conalep, ayer por la mañana, en donde el Director de la secundaria del estado, “Agustin Terrazas Menchaca”, profesor Marco Antonio Llanos, reconoció que ya se estan tomando las medidas correspondientes en torno al caso, y que se trata específicamente de un caso de bullying contra un alumno, en donde utilizaron su cuenta para afectarlo.



Así lo dio a conocer ayer en entrevista el profesor Marco Antonio Llanos, quien reconoció que padres de familia y alumnos vivieron una sicosis, donde se presume que un alumno de tercer grado de esta institucion fue quien lanzó la amenaza en redes sociales, sin embargo hay dos alumnos de este mismo grado que hicieron las publicaciones a nombre del joven, quien asegura esta viviendo momentos de bullying.



Afirmo también que esta amenaza que circulo en redes sociales, ocasionó que el plantel viviera un marcado ausentismo por el nerviosimo que causó la fala noticia entre padres de familia, a quienes se les hace un llamado a mantener la calma, ya que solo se esta tratando de un caso de bullying en el que ya esta trabajando la institución.



“Hemos platicado ya con el alumno y su familia y en realizada esta situación es un caso de marcado en contra del alumno, porque nada es cierto de lo que se maneja en unos audios, de que el vendría con un machete. Al vemos que alumnos estan aprovechando para no asistir a clases y creando el caos entre la misma institucion, y desafortunadamente las redes sociales, que son antisociales, como en este caso, se aprovechan para utilizarlo como un medio para sus propios fines”, dijo Llanos Garcia.



El alumno es de tercer grado, sin embargo, platicando con el, platicando con mi equipo multidisciplinario, conformado por la trabajadora social, sicóloga y los prefectos, este jovencito esta pasando por una situación en que su imagen la están desacreditando completamente”, agrego el docente.



Hasta ahora lo que busca la institucion y los padres del joven, es limpiar su nombre, porque este es un caso en el que se ve afectado su integridad, agregó el director.



Reconoció que desde antes de las 7 de la mañana, platicó con padres de familia y en torno a que si pedían la expulsión del menor, el profesor Marco Antonio Llanos Garcia, dijo: “Lo que pasa es que desconocen cual es el fondo del asunto, porque dicen, dicen y mencionan el nombre del alumno, pero en realidad el no es el responsable, están dañando su imagen y de esto ya se esta platicando con los padres del joven y el joven y ahora veremos quienes son los responsables”, agregó.



Tengo el nombre de una alumna y de un alumno, que son las voces que se escuchan, pero nos falta investigar, platicar con ellos, que fue lo que paso por su mente para hacer esos audios en Washap y luego esparcirlos por todas las redes sociales, ellos son compañeros del mismo salón del joven afectado, aclaró.



El que haya habido movilización de padres de familia y de autoridades, significa que el aspecto de las redes sociales, todos estan atentos, pero platicando con los padres de familia y se les ofrecio tranquilidad a ellos y a nuestros alumnos, ya estan en clase los que asistieron con sus maestros, no tenemos problemas, y entiendo que hay una preocupación y que en esa preocupación estamos preocupados, trabajando sobre el asunto y asi de esta manera descartamos cualquier tipo de amenaza definitivamente.



Las redes sociales, como su nombre lo dice, deben de ser sociales, no antisociales, porque muchas veces, ya no son el medio para buscar respuesta a una noticia, desafortunadamente, no son completamente ciertas, no tienen veracidad.



Por ultimo emitio el siguiente mensaje a la sociedad en general: Yo solamente quiero que quienes utilicen las redes sociales las usen de manera responsable y con ética, primeramente, porque como lo digo, las redes son sociales, no antosociales. A los padres de familia, solamente les pido la tranquilidad y les digo que la seguridad de sus muchachos esta a cargo de nosotros y en ella vamos a trabajar por siempre.