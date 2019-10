Tri sub 22 y Argentina firman ríspido empate

Ciudad Juárez.- En partido “calientito”, las selecciones de futbol sub 22 de México y Argentina empataron a dos goles, en duelo amistoso de preparación disputado en el estadio Olímpico Benito Juárez.



Los goles del cuadro local fueron obra de Vladimir Loroña al minuto 14, así como de Eduardo Aguirre por la vía del penal al 51; Cristian Romero (20) y Lucas Robertone (62) igualaron por el cuadro sudamericano. Ambas escuadras se volverán a ver las caras este martes en la cancha del estadio Hidalgo.



Más allá de que tenía muchas ausencias en su plantel, el técnico Jaime Lozano sabía que este duelo le iba a servir mucho para observar jugadores, pero también para buscar un resultado positivo ante un rival de una exigencia importante.







El Tri aprovechó una jugada a balón parado para terminar con el cero al minuto 14, en el cobro de una falta por derecha por parte de Fernando Beltrán, quien puso el esférico en el área, donde Loroña, sin marca, batió al portero Facundo Cambeses con certero cabezazo.



Los sudamericanos, sin embargo, lograron la paridad cinco minutos después, en un tiro de esquina por izquierda al área, donde Romero dentro del área con la cabeza puso el balón pegado al poste derecho.



La Albiceleste pudo haberse ido al descanso con la ventaja, sin embargo, el silbante Alejandro Funk anuló un tanto de Lucas Robertone por un fuera de lugar inexistente.



El mal trabajo del juez central continuó para el segundo tiempo, al señalar como penal una inexistente falta de Cristian Romero sobre Eduardo Aguirre, quien se encargó de ejecutar de manera correcta para devolver la ventaja a los de casa, al minuto 51.



Los del cono sur no bajaron los brazos y nuevamente vinieron de atrás para lograr la paridad en una trompicada acción en la que Lucas, solo dentro del área, definió perfecto para dejar sin oportunidad a Sebastián Jurado, al minuto 62.



Después de una gran jugada de Adolfo Gaich, quien se ganó la tarjeta roja por un pisotón sobre Francisco Venegas, que casi termina en gol, el juego estuvo a punto de terminar en una pelea campal que no pasó a mayores.



Con el hombre más sobre la cancha, el cuadro mexicano con límite de edad se fue al frente en pos del triunfo, pero ya nada pudo hacer y se tuvo que conformar con la paridad en este duelo que tendrá su segundo capítulo el martes en Pachuca.