Triunfan Patriotas ante Bills y siguen invictos

Como casi nunca, 'tragando aceite' y pidiendo la hora, los New England Patriots derrotaron 16-10 a los Buffallo Bills, en lo que fue un duelo de equipos invictos hasta hace unas horas.Con marca de 3-0, el cuadro neoyorquino recibió a los de Boston con la esperanza de derrotarlos en Buffalo por primera vez desde el 2011 y aunque estuvieron cerca, no lo consiguieron.El duelo comenzó con unos Patriotas dominantes. En el primer cuarto, Brandon Bolden abrió el marcador con un touchdown terrestre y posteriormente los equipos especiales de Nueva Inglaterra bloquearon una patada de despeje y sacaron siete puntos de dicha jugada.Sin embargo, a partir del tercer cuarto las cosas fueron diferentes. Josh Allen, quien en la primera mitad lanzó dos intercepciones, tuvo una pequeña charla con Jim Kelly en el entretiempo y eso pareció motivarlo.Primero, los Bills anotaron un gol de campo; después, su mariscal se lanzó sobre la línea de golpeo para estirar el balón, romper el plano y conseguir un touchdown de una yarda.La defensiva de Buffalo hizo lucir muy mal a los Patriotas y mantuvo a los Bills en el encuentro por mucho tiempo, pero cuando parecía que el ataque de los locales comenzaba a tomar ritmo, Josh Allen abandonó el encuentro tras ser conmocionado por un golpe casco a casco que le propinó el defensivo Jonathan Jones.Con el marcador 16-10, Matt Barkley tuvo que entrar a comandar la ofensiva de Buffalo, y aunque no lo hizo mal ( 9/16 para 127 yardas y 1 intercepción), no pudo guiar a los suyos al triunfo.Buffalo tuvo la última serie ofensiva del encuentro, misma que comenzó bien y llevó a los Bills hasta dentro del territorio 'patriota'; sin embargo, el mariscal fue golpeado al momento de soltar súl último pase y el ovoide fue interceptado.De esta manera los Patriots conservan el primer lugar del Este de la Americana con marca de 4-0 y le quitaron el invicto a los Bills (3-1) que son segundos de dicha División.Con información de Récord