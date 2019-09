Trucos que usan los bares para hacerte gastar más dinero

Aunque de seguro tú vas a un bar para relajarte y pasar un buen rato, sería bueno que tuvieras en cuenta que este tipo de negocios tienen formas muy sutiles de hacer que gastes más dinero sin que te des cuenta.Por eso, para que no te tomen con la guardia baja, te compartimos algunos de los trucos que suelen usar en casi todos. ¡Sigue leyendo!Hay estudios que señalan que poner el símbolo de dinero ($) le recordaría a la gente que está gastando dinero, por lo que se contendrían a la hora de desembolsar los billetes.Por eso, normalmente los bares no suelen poner los precios con el mencionado símbolo. De esta forma, los clientes gastarán con mayor soltura.La mayoría de los bares te ofrecerán bocadillos que tienen una gran cantidad de sal en un intento por estimular tu sed. Por eso, mientras tú crees que en estos negocios son muy generosos por darte todos los cacahuates que quieras, en realidad sólo están haciendo que tengas la necesidad de pedir más y más bebidas.Una técnica común que los meseros usan para alentar que pidas más bebidas es usar un lenguaje más pulcro y elegante. Es decir que, en lugar de describir un coctel simplemente como ‘bueno’, un camarero experimentado usará palabras como ‘delicioso’, ‘exquisito’, ‘inventivo’ o ‘complejo’, entre otros términos.El uso de estas palabras aumenta la probabilidad de que los clientes pidan una bebida extra, aunque no pensaran hacerlo.Muchos bares promocionan supuestas nuevas bebidas que crearon con motivo de alguna fecha especial, como Halloween o Navidad. El problema es que estas solamente son variaciones de algún trago barato que te lo venden con un enorme precio con la excusa de que estará disponible por tiempo limitado. ¡Cuidado con este truco!