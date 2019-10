Trump debe publicar sus declaraciones de impuestos: Juez

Ciudad de México.- Un juez federal ordenó hoy al presidente Donald Trump entregar sus declaraciones de impuestos personales y corporativas de los últimos ocho años al fiscal del distrito de Manhattan, desestimando la demanda presentada por el mandatario estadunidense para bloquear su publicación.



“Este tribunal no puede respaldar una afirmación tan categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial del proceso judicial”, dictaminó el juez Victor Marrero sobre el argumento de Trump de que su inmunidad presidencial lo hacía “inmune a las investigaciones penales”.



En su fallo de 75 páginas, el juez rechazó el argumento de Trump que de conforme a lo establecido en la Constitución, los presidentes están exentos de investigaciones criminales, y subrayó que no considerar los asuntos del mandatario atentarían la administración de justicia.



El juez de la Corte de Distrito de Nueva York determinó que una "afirmación categórica e ilimitada de la inmunidad presidencial", constituiría una “extralimitación del poder Ejecutivo", según un reporte de la cadena estadunidense CNN.



“Los presidentes no están por encima de la ley… El argumento de Trump es ‘repugnante’ para la estructura gubernamental y los valores constitucionales de la nación", subrayó Marrero sobre la demanda presentada por Trump contra el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr.



En septiembre pasado, el fiscal de Manhattan citó a la firma de contabilidad de Trump, Mazars USA, para obtener acceso a las declaraciones de impuestos del presidente, como parte de una investigación sobre los pagos que Michael Cohen, el ex abogado de Trump, realizó a la actriz porno Stormy Daniels.



Vance investiga los presuntos pagos que Cohen realizó Daniels, para que no revelará que tuvo una aventura con Trump antes de que se presentara a la contienda por la presidencia estadundidense en 2016.



El presidente Trump, quien se presume apelará el fallo del juez Marrero, se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos, pese a que ya han sido solicitadas incluso por la Cámara de Representantes, controlada por el Partido Demócrata.