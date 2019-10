Trump, el peor y más peligroso presidente: Los Angeles Times

El diarioconsidera hoy al presidentecomode la historia moderna de Estados Unidos, informóBajo el título de Vencer a Trump, el periódico de California publicó una serie de editoriales en los que pide votar contra el gobernante republicano en las elecciones de noviembre de 2020, cuando el jefe de la Casa Blanca buscará un segundo mandato.Todas las elecciones presidenciales tienen una consecuencia única, pero se puede argumentar que la próxima es la más importante de nuestras vidas. Ha llegado el momento de deshacer el gran error de 2016 y expulsar a Trump en las urnas, expresó el medio en uno de esos textos.A medida que se acercan las elecciones de 2020,, sacudido por actos de violencia aleatoria y no tan aleatoria, con salarios que aumentan demasiado lentamente mientras la desigualdad de ingresos sigue creciendo, apuntó la publicación.El periódico recordó que por cuarta vez en la historia del país, laestá investigando a un presidente con miras a su, en referencia a la pesquisa de juicio político lanzada a finales de septiembre.'Los inmigrantes están siendo demonizados y detenidos; la falta de vivienda está alcanzando niveles de crisis en las grandes ciudades; y legisladores entusiastas y egoístas han paralizado al Congreso', añadió el editorial.Moviéndose por encima de este paisaje caótico -- se encuentra Donald Trump, el peor y más peligroso presidente de la historia moderna, sostuvo el diario.El medio reconoció que resulta poco probable que el incipiente proceso de juicio político conduzca a la destitución de Trump por parte del Senado, controlado por los republicanos.Y, en cualquier caso, la destitución no es la forma preferida de. Los votantes deben mantener sus ojos en el premio: derrotar a Trump estado por estado, tema por tema, voto por voto, remarcó.Sin embargo, el periódico advirtió que 'detenerlo no será tan fácil como el sentido común dice que debería ser'.'El país está profundamente dividido: hace más de cuatro años, más deeligieron conscientemente a este presidente sobre su oponente. Y muchos votantes permanecen fascinados, engañados, en nuestra opinión, por su estilo contundente, arrogante y exagerado'.Al señalar la existencia de gran cantidad de candidatos demócratas y de divisiones entre ellos, con un enfrentamiento entre progresistas y moderados, el medio consideró importante que tengan en cuenta que la máxima prioridad debe ser derrotar a Trump, 'quien es demasiado irresponsable para que se le permita otro mandato'.