Trump niega presión a Ucrania para investigar a hijo de Biden

Washington.- El presidente Donald Trump reconoció el domingo que habló de corrupción con su homólogo de Ucrania, pero no aclaró si es cierto que le pidió investigar al hijo del ex vicepresidente Joe Biden.



En la llamada con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskiy, el 25 de julio, se habló de que “no queremos que gente nuestra como el vicepresidente Joe Biden y su hijo” contribuyan a la corrupción en Ucrania, dijo Trump.



Una fuente allegada al tema le dijo que Trump presionó a Zelenskiy a investigar a Hunter Biden, quien trabajó para una compañía de gas ucraniana. La fuente pidió no ser identificada.



La llamada ahora es la base de una denuncia por parte de un informante contra el presidente.



“La conversación que tuve fue en gran parte de felicitación, de corrupción, de toda la corrupción que hay”, dijo Trump antes de partir hacia Texas y Ohio. “Fue en gran parte sobre el hecho de que no queremos que nuestra gente, como el vicepresidente Biden y su hijo, contribuyan a la corrupción que ya existe en Ucrania”.



“Ucrania tiene muchos problemas”, añadió. “El nuevo presidente dijo que será capaz de eliminar la corrupción del país y yo le dije que eso sería algo muy bueno. Tuvimos una conversación increíble. Hablamos sobre muchas cosas”.



Trump insistió nuevamente el domingo que no dijo “nada inapropiado” a Zelenskiy, y describió la conversación como un “10 absoluto” y “perfecta”. No respondió a las preguntas sobre si publicaría una transcripción de la conversación.



El presidente también pareció insinuar que sus garantías sobre que se comportó apropiadamente durante la llamada deberían ser suficientes para satisfacer a los críticos.



La Casa Blanca no respondió de manera inmediata a una solicitud para clarificar los comentarios del presidente en los que hizo referencia al exvicepresidente y su hijo.



Tras llegar a Texas, Trump comentó a los reporteros que sopesará si divulgar detalles o la transcripción de la llamada, pero señaló que los mandatarios extranjeros no quieren que cosas como esas se hagan públicas y que deberían sentirse libres de hablar francamente con un presidente estadounidense sin preocuparse sobre si se hará pública la conversación. Trump añadió que si Ucrania divulga su propia transcripción, sería la misma que su versión de la llamada.