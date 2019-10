Trump pide a China investigar a Joe Biden e hijo

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió hoy que Ucrania y China deberían investigar al ex vicepresidente demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter, en medio de una investigación que la Cámara de Representantes sigue para determinar si inicia un juicio político en contra del mandatario.



En declaraciones en la Casa Blanca, antes de partir hacia Florida, Trump mencionó a China después de su llamado a Ucrania para lanzar una investigación sobre Biden y su hijo.



“Si fueran honestos al respecto, comenzarían una importante investigación sobre los Biden”, consideró el mandatario al ser consultado sobre qué quería que hiciera el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sobre el ex vicepresidente y su hijo, reportó la cadena CNBC.



“De la misma forma, China debería comenzar una investigación sobre los Biden, porque lo que sucedió en China es casi tan malo como lo que sucedió con Ucrania”, agregó, en relación a un fondo de inversión que recaudó dinero en ese país.



Sin embargo, Trump aclaró que en realidad no había pedido a nadie en China que investigue a los Biden.



Las declaraciones del presidente se dan en momentos en que Kurt Volker, quien el viernes renunció al cargo de enviado especial de Trump para Ucrania, se reúne a puerta cerrada con los miembros de tres comités de la Cámara de Representantes, que investiga una queja de un denunciante anónimo sobre una llamada telefónica entre Trump y Zelenski.



Los comentarios de Trump también se dan en momentos en los que Estados Unidos y China están por reiniciar sus negociaciones comerciales.



En una llamada telefónica realizada el 25 de julio pasado, Trump le habría pedido a Zelenski investigar a Hunter Biden y al ex vicepresidente Joe Biden, quien es considerado el principal contendiente por la nominación presidencial demócrata para los comicios de 2020.



En respuesta, la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, aprobó iniciar una investigación para determinar si somete a juicio político al presidente, luego que el denunciante presentó una queja expresando su preocupación porqué Trump estaba "usando el poder de su oficina para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones de 2020".