Trump pide a Corte Suprema eliminar DACA

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió hoy a la Corte Suprema eliminar el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), a cambio de un acuerdo legislativo para legalizar a miles de jóvenes “soñadores”.



Los llamados “soñadores” o “dreamers” están protegidos de la deportación desde agosto de 2012, luego que se activó el DACA por la administración el entonces presidente Barack Obama.



Trump hizo su pedido a través de su cuenta de la red Twitter en la que escribió que “el presidente Obama dijo que no tenía derecho a firmar DACA (…) ¡Lo firmó de todos modos!”



En 2017, Trump intentó cerrar el programa, al argumentar que había sido un uso inconstitucional del poder de decreto de Obama y de nuevo puso en la mesa la amenaza de la deportación para jóvenes que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.



“Si la Corte Suprema defiende DACA, le otorga al presidente poderes extraordinarios mucho más grandes de lo que se pensaba”, señaló el mandatario en su tuit.



“Si hacen lo correcto y no dejan DACA, con todas sus implicaciones legales negativas. Los republicanos y los demócratas tendrán un TRATO para permitirles quedarse en nuestro país en muy poco tiempo”, ofreció el presidente Trump en otro tuit.



“¡Realmente beneficiaría a DACA y se haría de la manera correcta!”, enfatizó el mandatario.



La Corte Suprema deberá determinar en los próximos meses si la administración de Trump puede o no poner fin al DACA, que protege de la deportación a unos 800 mil “soñadores” que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.



El máximo tribunal programó una audiencia para el 12 de noviembre próximo en la que representantes del gobierno y de organizaciones que defienden el beneficio migratorio presentarán argumentos orales y emitirá su fallo en la primavera o verano del 2020, reportó Univision Noticias



La Corte Suprema revisa la legalidad del DACA a petición del Departamento de Justicia, luego que la Corte de Apelaciones del noveno Circuito falló a favor del programa y le abrió la puerta al Ejecutivo para solicitar la revisión.