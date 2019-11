Trump reconoce que su valla fronteriza no es tan impenetrable

Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos ha admitido que el muro que ordenó elevar en la frontera con México finalmente no es tan insuperable, aunque sigue insistiendo en que es "muy poderoso".



Cuando los periodistas lo preguntaron este sábado en la Casa Blanca sobre el reciente artículo de The Washington Post que afirma que los contrabandistas vienen serrando con éxito secciones de la nueva valla fronteriza para abrir brechas, Donald Trump señaló que no estaba al tanto de aquello, pero que se puede cortar "lo que sea".



"No importa lo poderoso que sea, se puede cortar cualquier cosa, para ser sincero, pero tenemos a mucha gente vigilando", respondió el mandatario. "Cortar es una cosa pero se arregla fácilmente. Una de las razones por las que lo hicimos como lo hicimos es porque es fácilmente reparable. Pones el pedazo de vuelta en su sitio. Pero tenemos un muro muy poderoso, aunque se puede cortar cualquier muro", afirmó.



Cuando visitó el sitio de construcción del muro cerca de San Diego, en California, el pasado 18 de septiembre, describió la barrera con otras palabras: "prácticamente impenetrable" y un "sistema de seguridad de clase mundial".



Con información de RT.