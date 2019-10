Try Out Dinos: completan la Ola Morada

Saltillo, Coah.- Ayer varios saltillenses acudieron al try out de la LFA buscando un lugar en cualquiera de los equipos profesionales, empezando por Fundidores y Dinos.



Fue en el estadio “Chico” Rivera de la UANL en donde se llevó a cabo este try out, en donde hubo una buena cantidad de prospectos luchando por ser valorados y pertenecer a cualquier equipo

profesional.



De la capital coahuilense hubo registro de varios muchachos, uno de ellos Carlos Saldaña, quien el torneo pasado estuvo con la Ola Morada, pero tuvo que volver a hacer las pruebas y demostrar su rendimiento.



En total acudieron 72 prospectos, de los que dos provenían del extranjero, también tratando de quedar en algún lugar.



Por parte de Dinos estuvo al frente viendo a los muchachos Javier Adame, el entrenador en jefe, visualizando las pruebas de campo por parte del conjunto saltillense, buscando nuevo talento para la campaña 2020.