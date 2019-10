Try Out, seleccionan porristas

Saltillo, Coah.- La Asociación de Porristas del Estado de Coahuila estuvo muy movida este fin de semana con el Campeonato 2019, así como un try out.



Lo primero fue el sábado con el try out para seleccionar a muchachas que conformen el equipo del estado que asistirá a Dallas el próximo año.



El lugar en donde se realizó la visoría fue en la Cheer Academy Saltillo, en donde asistió una buena cantidad de jovencitas buscando un lugar.



Mientras, ayer por la mañana-tarde, fue el magno evento con el Campeonato Aspect 2019, el cual reunió a 38 equipos de distintas entidades, ya fuese de Coahuila o la Sultana del Norte, entre otros.